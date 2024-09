Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Idrogeno, Hyundai e Skoda sottoscrivono un accordo per lo sviluppo

Scolpire il futuro della mobilità può rappresentare un’impresa ardua. Che la Commissione Europea abbia in mente le auto elettriche, chiunque lo sa, persino il più distratto. Meno interesse sembra generarne l’idrogeno, almeno con le tecnologie attuali. Eppure, c’è chi persevera, convinto di poter dare una tangibile svolta all’alimentazione. Qualcuno tipo Hyundai e Skoda, che stringono una collaborazione, avente come obiettivo la creazione di un ecosistema di mobilità a idrogeno.

Studio di sistemi e tecnologie

Alla cerimonia di firma, avvenuta a Praga in occasione del Business Summit Corea-Repubblica Ceca, hanno partecipato alti esponenti di entrambe le compagnie. Il memorandum d’intesa chiarisce i termini della sinergia, dalla quale entrambe le parti potrebbero trarre dei considerevoli benefici. Nella fattispecie, coopereranno tra loro nello studio di sistemi e tecnologie a celle a combustibile a idrogeno.

Ma non finisce qui. Infatti, remeranno nella stessa direzione verso soluzioni ad alta efficienza energetica spendibili in progetti e prodotti di mobilità. Infine, le aziende esploreranno l’ecosistema a idrogeno complessivo e le opportunità legate alla relativa catena di valore. Le firmatarie condividono l’idea secondo cui l’idrogeno costituisca una colonna portante della società futura. Precludersi le opportunità, solo per una questione ideologica, sarebbe uno spreco. La sinergia contribuirà ad accelerare la mobilità ecologica nei territori legali presso i quali opera Skoda, inclusa l’area boema.

Dal canto proprio, Hyundai metterà a frutto l’esperienza globale e le conoscenze di varie applicazioni nei comparti dei trasporti e dell’energia. Il gigante coreano è già impegnato in questa alimentazione, tramite il marchio HTWO. Il programma annovera tra le proprie fila aziende e filiali del Gruppo, dedite a sviluppare l’intera catena di valore.

La presenza in Repubblica Ceca non è da ritenersi una novità. Al contrario, vi ha gettato delle solide fondamenta, a partire dal 2008, anno di costituzione di Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). Il complesso, dalla capacità produttiva di 350.000 unità annue, è un sito molto avanzato. Si tratta del più grande investimento straniero nel Paese.

Per esplorare mercati più ampi

“Crediamo che l’idrogeno, insieme alle soluzioni ad alta efficienza energetica, giocherà un ruolo essenziale nella trasformazione della mobilità per un futuro più sostenibile – ha dichiarato all’evento Petr Novotny, CEO di Skoda Group -. La nostra collaborazione con Hyundai Motor Company mira a consentirci di guardare oltre i confini nazionali e di esplorare mercati più ampi dove queste tecnologie possono avere un impatto maggiore. Lavorando insieme, possiamo portare soluzioni innovative ed ecologiche nell’ecosistema della mobilità globale, promuovendo un’energia più pulita nelle aree in cui è più necessaria”.

“La nostra partnership con Skoda Group mira ad accelerare l’adozione dell’idrogeno, contribuendo al progresso di questa tecnologia e all’obiettivo delle zero emissioni nei mercati globali, compresa la Repubblica Ceca”, ha affermato Ken Ramirez, Executive Vice President e Head of Global Commercial Vehicle and Hydrogen Business di Hyundai Motor Company. “Insieme a Skoda Group, ci impegniamo a essere leader nel settore dell’idrogeno, in rapida crescita, creando sinergie positive tra la nostra tecnologia a celle a combustibile e i prodotti e i progetti di mobilità di Skoda Group”.