Fonte: 123RF Le tasse spingono in alto il prezzo di benzina e diesel in Italia

Mentre la diffusione delle auto elettriche procede a ritmi ridotti, gli automobilisti italiani continuano a dover fare i conti con il problema del prezzo alla pompa della benzina e del diesel, legato in buona parte anche al peso delle accise, tema tornato di grande attualità per via del nuovo aumento sul diesel. Si tratta di una questione di primo piano, soprattutto per gli automobilisti che percorrono tanti chilometri ogni anno e che, quindi, devono fare i conti con un costo di utilizzo elevato della propria auto, che sia benzina o diesel. Nel mese di gennaio si è registrata una nuova accelerazione dei prezzi.

A chiarire l’attuale situazione dell’Italia, in confronto al resto dell’Unione europea, è un’interessante analisi effettuata dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc). Attualmente, infatti, il prezzo di benzina e diesel per gli automobilisti italiani è superiore alla media UE ed è tra i più alti dell’area comunitaria. A pagare di più è chi ha un’auto benzina. In questo caso, infatti, il prezzo al litro italiano risulta superiore di 11 centesimi alla media UE. Il peso delle tasse è considerevole e penalizza notevolmente gli italiani rispetto a quanto avviene nel resto dell’UE. Vediamo i dettagli in merito a questa delicata questione:

Il prezzo della benzina

Secondo l’analisi, basata sui dati forniti dal Mase, in Italia si registra un prezzo della benzina pari a 1,823 euro al litro. Sulla base delle analisi Crc, questo valore pone il nostro Paese è quarto posto in UE per quanto riguarda il costo al litro della benzina. A fare peggio del mercato italiano sono Danimarca (2,035 euro al litro), Olanda (1,970 euro) e Grecia (1,844 euro). Bisogna segnalare, però, che Danimarca e Olanda sono molto più avanti dell’Italia per quanto riguarda l’elettrificazione.

Secondo i dati ACEA, infatti, nel corso del 2024, in Danimarca, le elettriche hanno raggiunto il 51% di quota di mercato mentre in Olanda sono arrivate al 34% (mentre in Italia sono al 4%). La Grecia, dove le elettriche sono ancora poco diffuse, il costo della benzina potrebbe comunque essere influenzato dai costi più alti legati alla necessità di portare sulle tante isole del Paese il carburante.

Attualmente, la media UE sul prezzo della benzina è di 1,707 euro al litro. Calcolatrice alla mano, in Italia, gli automobilisti devono fare i conti con una spesa aggiuntiva di 11 centesimi in più al litro. La cifra può sembra esigua ma si traduce in un costo di circa 6 euro in più per un pieno. È interessante notare, inoltre, che il prezzo al litro al netto delle tasse risulta essere di 0,765 euro. In questo caso, l’Italia è all’11° posto in UE.

Il prezzo del diesel

Anche per il diesel, gli italiani devono fare i conti con una spesa elevata. In questo caso, il prezzo medio è di 1,726 euro al litro, con un costo aggiuntivo di 8,6 centesimi in più rispetto alla media UE. Nella graduatoria europea per il costo del gasolio, attualmente, l’Italia si piazza al sesto posto. Considerando il prezzo al netto delle tasse, invece, il prezzo scende a 0,798 euro al litro. In questo caso, l’Italia è al 23° posto in UE. Il peso delle tasse sul gasolio è, quindi, molto rilevante in Italia.