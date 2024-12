Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock Lascia la vettura per non guidare ubriaco, multato mentre torna a casa a piedi

Il nuovo Codice della Strada ha introdotto delle norme stringenti per tutti coloro che si mettono alla guida in stato di ebbrezza. Le sanzioni sono state inasprite per evitare altri morti sulle strade. Ogni anno è una strage e le maggiori punizioni sono previste per i giovani che dovrebbero pensare prima di mettersi alla guida, come recitava anche un noto sponsor di una birra.

Le sanzioni variano in base al tasso alcolemico rilevato durante il controllo nel seguente schema: se il tasso alcolemico risulta tra 0,5 e 0,8 g/l è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 573 a 2.170 euro. Inoltre, è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l scatta l’arresto fino a 6 mesi. L’ammenda va da 800 sino a 3.200 euro, con sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Infine, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l è previsto l’arresto da 6 mesi a un anno, un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni. In tutti i casi di guida in stato di ebbrezza è stabilita la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Codice della Strada, punizioni esemplari

Nel 2023 sono stati 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia (-3,8% rispetto all’anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%). I valori sono in lieve aumento rispetto al 2022 per incidenti e feriti, ma in diminuzione per le vittime. In attesa dei dati dell’ISTAT del 2024 il CdS ha introdotto sanzioni amministrative e penali più severe e la possibilità di imporre l’obbligo di installare l’alcolock sulle vetture. Si tratta di un dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero.

Per i neopatentati, ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni, è prevista una tolleranza zero. I giovani sono più a rischio di incidenti stradali, soprattutto in relazione al consumo di alcol, e devono evitare di mettersi alla guida se hanno assunto una bevanda alcolica. Un giovane, in Liguria, ha scelto di lasciare l’auto vicino al locale da ballo dove aveva passato la serata e ha cercato di tornare a casa a piedi ma una pattuglia dei Carabinieri lo ha intercettato mentre camminava sul marciapiede tra Cavi di Lavagna e Chiavari (Genova).

Ubriaco multato a piedi

Il ragazzo, come riportato da ANSA, si è beccato una multa di 102 euro per ubriachezza. Il nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante ha visto il giovane mentre era intento a chiedere l’autostop. L’elevato uso di alcol assunto durante la serata era visibile nella sua incapacità di deambulare in modo corretto. Presentava gli occhi rossi e si esprimeva con un linguaggio sconnesso hanno scritto gli agenti nel verbale.

Il giovane è stato identificato e dopo una verifica delle sue condizioni è stato punito in base all’articolo 688 del codice penale che prevede una multa da 51 euro a 309 euro per chi è ubriaco in un luogo pubblico. L’autostoppista alticcio ha scelto di non firmare il verbale e rifiutare il suo ritiro. La multa è stata ridotta a 102 euro ma questa storia lancia un monito anche per tutti coloro che vorrebbero evitare il ritiro della patente e tornare a casa a piedi. In questo caso il giovane avrebbe fatto meglio a chiamare un taxi. Gli sarebbe costato di meno e la sua storia non sarebbe finita su tutti i giornali.