Fonte: mod-bikes.com La nuova Easy Rider 3 di Mod Bikes monta un sidecar su cui è possibile portare un passeggero.. anche a quattro zampe

Di certo non passerà inosservato il nuovo modello proposto dalla casa Mod Bikes, soprattutto se vedrete di fianco al ciclista un animale a quattro zampe. Ebbene si, con questa bici è possibile farlo: si tratta infatti di una e-bike con sidecar, un’idea presa dal passato ma che in questo caso si proietta nel futuro. Ormai sempre più modelli di e-bike offrono configurazioni adatte per ospitare un passeggero, segno del fatto che la bicicletta viene considerata una valida opzione anche per spostamenti di coppia. Purtroppo la legge è un po’ limitativa in questo senso e bisogna stare attenti a non commettere infrazioni perché potrebbero esserci noiose conseguenze economiche.

La Mod Bikes EasyRider 3

L’idea del sidecar non è certo una novità, nemmeno per le biciclette. Tuttavia dobbiamo dire che il nuovo modello Mod Bikes Easy Rider 3 incarna perfettamente lo spirito del suo tempo, dimostrandosi un veicolo assolutamente completo sotto ogni aspetto. Oltre ad offrire maggiore stabilità, il sidecar permette al passeggero di stare più comodo, a scapito ovviamente dell’ingombro e della maneggevolezza nel traffico. Possiamo però trasportare più facilmente ad esempio il nostro cane, cosa non affatto scontata per chi vorrebbe passare del tempo con il suo animale ma anche andare in bici.

Specifiche tecniche principali

Veniamo adesso alle questioni più tecniche. La bici è un modello elettrico con motore da 750 W nel mozzo posteriore, batteria rimovibile Samsung Powerpack agli ioni di litio 48V 15Ah (720Wh) che ci assiste (con 5 livelli programmabili) fino a 45 km/h per circa 100 km. La taglia è unica e copre tutte le esigenze fino ai 190 cm di altezza. Però le specifiche sono davvero tante. Vediamole più nel dettaglio fino ad arrivare al prezzo di vendita.

La bici nel dettaglio

Illuminazione e fari

La bicicletta è dotata di un sistema di illuminazione di tutto rispetto, oltre che a diversi elementi catarifrangenti che contribuiscono a migliorarne la visibilità. Ci sono innanzitutto i due fari integrati, uno anteriore e molto potente, costruito in perfetto stile retrò con una lente ambrata trasparente davanti; uno posteriore dotato di illuminazione di stop automatica, importantissimo nel traffico. Bisogna poi parlare degli indicatori di direzione, visto che questa bici è uno dei pochi modelli che li monta di serie. Si controllano direttamente dai comandi della bici, come in una classica motocicletta, e possono essere sincronizzati al casco Lumos tramite l’app, cosa che vale anche per la luce del freno.

Freni e freno a mano

Restando in tema freni, Easy Rider 3 è dotata di freni idraulici a disco: la cosa interessante sono le leve regolabili pensate per adattarsi alla mano e alla guida di ogni ciclista. Ma ancora più interessante è il freno a mano, un esordio pressoché totale nel panorama bici. Ebbene si, questa e-bike è dotata di un sistema di blocco che permette di parcheggiarla in sicurezza anche su strade in pendenza o superfici irregolari. Il blocco sarebbe ancora più interessante se per rimuoverlo servisse il padrone del veicolo. Chissà se nel prossimo aggiornamento delle Easy Rider sarà così.

Sospensioni e pneumatici

Come ogni bici di alta fascia che si rispetti, anche il nuovo modello di Mod Bikes è dotata di un sistema di sospensioni sia anteriore che posteriore. Di fronte abbiamo la classica forcella regolabile, con un’escursione di 50 mm, regolazione del precarico e blocco; dietro troviamo invece la sospensione nel reggisella da 40 mm di escursione, molto comoda per sostenere peso corporeo ma soprattutto in grado di assorbire con molta efficacia anche gli urti provenienti dalla superficie stradale. In questo senso aiutano non poco anche gli pneumatici all-terrain da 3 pollici.

Sidecar e bike-packing

Il sidecar al fianco della bici è uno degli elementi più interessanti di questo veicolo. Come abbiamo detto può ospitare un passeggero, sia umano che a quattro zampe (da evitare animali da compagnia inconsueti ed irrequieti). L’accesso è facilitato dalla presenza di un gradino, per le persone è presente una cintura di sicurezza regolabile, mentre per gli animali un anello di acciaio legato al telaio per ancorare guinzaglio o pettorina del cane. I portapacchi sono due, uno posteriore a scatto e la predisposizione per quello anteriore tramite due perni a sgancio rapido. Il peso complessivo che bici può sopportare è di 180 kg.

Telaio e accessori

Parlando di telaio, il particolare design di questo veicolo non deve trarre in inganno. La Easy Rider 3 è dotata di punti di montaggio standard che consentono il collegamento di una borraccia, un lucchetto pieghevole, una pompa e altro ancora. Le impugnature sono in ecopelle ed ergonomiche, i parafanghi anteriore e posteriore di serie. L’altezza del manubrio è regolabile per venire incontro alle esigenze di guida di tutti i ciclisti (ricordiamo che è una bici a misura standard). Infine c’è un’ampia sella in gel di Selle Royal che corona l’estrema comodità per cui questa e-bike si distingue.

Tecnologia di bordo

Il manubrio accoglie una tecnologia di bordo di alta fascia. Si comincia da una presa USB da 5V e 2A per navigare sulle mappe o caricare lo smartphone senza preoccuparsi della batteria; ampio display a colori che mette tutto ciò che serve a portata di mano: velocità, livello della batteria, modalità di assistenza, orario e altro ancora, il tutto leggibile anche in pieno sole; password di blocco per l’impianto elettrico direttamente dal display e campanello integrato che occupa uno spazio minimo nell’abitacolo. Tutto ciò si può facilmente personalizzare dal menù sempre all’interno del computer di bordo.

Ciclistica

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, è bene ricordare che la Easy Rider 3 monta il sensore di coppia e una trasmissione a 7 velocità con leva del cambio a grilletto migliorata per un cambio facile e accessibile. Sul manubrio è presente anche un acceleratore a pollice facilmente attivabile, che consente di accelerare immediatamente da fermo. Può essere utilizzato con o senza pedalata assistita ma in Europa non è permesso averlo su strade pubbliche, dovreste perciò in caso smontarlo prima di mettervi alla guida.

Dopo tutte queste chiacchiere viene d’istinto chiedere, ma quanto costa? Beh, la cifra non è bassa, ma nemmeno altissima se teniamo conto di quanto sia completa questa bici elettrica. Sul sito ufficiale si può già acquistare Easy rider 3 per 3.976,95 €.