Urban 7 Ultra, dall’Eurobike una rivoluzione nel design delle bici

Fonte: HEPHA Nel profilo della Urban 7 Ultra è ben visibile il caratteristico portapacchi anteriore

Escludendo strani modelli pieghevoli o altri quasi sperimentali, le bici, anche quelle elettriche, hanno tutte più o meno la stessa forma. È raro veder spuntare un qualche elemento di rottura nel profilo ormai ben noto di un veicolo che, fondamentalmente, risulta immutato ormai da decenni. Proprio in questo motivo risiede il successo delle biciclette e non bisogna sottovalutarlo o rivoluzionarlo solo per il gusto di cambiare (o vendere).

L’elettrificazione delle biciclette ha però introdotto nuove forme e possibilità che, inevitabilmente, hanno cominciato ad influenzare anche l’estetica di questi veicoli. Le moderne e-bike sono spesso pluri-accessoriate, a volte anche troppo, con una serie di dotazioni tecnologiche finalizzate spesso più a creare hype (e quindi business) che ad essere utili per chi la usa. Fortunatamente il trend attuale sembra quello di alleggerire (in tutti i sensi) queste bici, dal peso agli accessori, finendo per arrivare a modelli elettrici che simulano quelli muscolari, tranne purtroppo nel prezzo. Ma questa è un’altra storia.

Dall’Eurobike arriva la Urban 7 Ultra

Una delle porte principali da cui passano e vengono proposte le ultime novità in ambito ciclistico sono ancora e per fortuna le fiere di settore. Recentemente si è tenuta come ogni anno a Francoforte l’Eurobike 2024, evento in cui sono state davvero tante le proposte figlie di questo nuovo impulso commerciale volto a migliorare tecnologicamente le bici senza appesantirle. Una di quelle che ha più attirato l’attenzione è sicuramente l’HEPHA Urban 7 Ultra, grazie soprattutto al suo particolare cestello anteriore, ma non solo. Questo modello è stato progettato specificatamente per offrire tecnologia e comfort durante l’uso quotidiano in città, rimodulando il profilo del veicolo sulla base di una maggiore funzionalità. Vedremo che il portapacchi si sposta sul davanti, un punto più comodo per portare peso leggero rispetto alla posizione posteriore, molto utile in caso di documenti, tablet e oggetti legati alla vita d’ufficio.

Il motore e il display

La HEPHA Urban 7 Ultra è dotata della nuova trazione centrale S80, pesante solo 2,2 kg. Questo motore si integra egregiamente nel telaio tanto da risultare invisibile agli occhi meno esperti, migliorando così la compattezza e l’efficienza generale della bici, proprio come in tutti gli altri casi analoghi. La tecnologia dell’S80 è stata affinata grazie a una revisione software mirata a massimizzarne le prestazioni attraverso un affinamento ricorsivo. Il pannello di controllo con display a colori è montato sul tubo orizzontale in alto, una posizione comoda per i progettisti ma in realtà non proprio felice per gli utenti, visto che tende a far abbassare lo sguardo durante la guida; sul manubrio troviamo invece una centralina ancora in fase di miglioramento, ed è lecito chiedersi se i due accessori non si possano invertire.

Il portapacchi anteriore

Come abbiamo detto, un aspetto distintivo della Urban 7 Ultra è il suo design funzionale. La batteria da 480 Wh è facilmente estraibile dalla parte superiore del tubo centrale, facilitando così la ricarica per chi non può portare il veicolo in casa. Importante segnalare che questo modello pesa solo 18,9 kg, rendendolo così una delle e-bike più leggere sul mercato, soprattutto per il suo micro-segmento a cavallo tra le urban e le cargo. La Urban 7 Ultra è infatti dotata di una scatola in EPP con coperchio installata nella parte anteriore della bici, perfetta per mantenere il carico al sicuro e in una posizione comoda per essere raggiunta dall’utente. Inoltre, è grado di mantenere la temperatura interna costante, che sia questa calda o fredda, rendendosi quindi ideale per chi lavora nel settore delle consegne alimentari.

In questo contesto, è interessante notare come le e-bike stiano trovando sempre più applicazioni nel settore delle consegne. Un esempio significativo è la bicicletta con forno integrato sviluppata da Domino’s Pizza (di cui abbiamo parlato qui), progettata per mantenere le pizze calde durante la consegna, dimostrando come la tecnologia delle e-bike possa migliorare l’efficienza e la qualità del servizio​​.

Sicurezza e comfort al primo posto

La HEPHA Urban 7 Ultra però non sacrifica la sicurezza per il comfort. Oltre al faro anteriore montato sul manubrio, ci sono due luci doppie fissate sul fondo della box anteriore, migliorando così la visibilità complessiva durante la guida notturna. L’altezza del manubrio è regolabile tramite un sistema di sollevamento idraulico, che consente di cambiare posizione senza fermarsi, aumentando ulteriormente la comodità durante la guida. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata dai ciclisti urbani che necessitano di adattarsi rapidamente a diverse situazioni di traffico.

Interessanti prospettive

La HEPHA Urban 7 Ultra si presenta dunque come una delle e-bike più promettenti del mercato urbano, grazie alla sua tecnologia avanzata e al design funzionale studiato nei dettagli. Con un peso contenuto, una batteria efficiente e un motore innovativo, questa e-bike è destinata a diventare un punto di riferimento per chi cerca un mezzo di trasporto ecologico, pratico e confortevole. Il costo non è purtroppo ancora noto, né altri dettagli tempistici sulla disponibilità. Restate quindi sintonizzati per ulteriori approfondimenti.