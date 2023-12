Nato a Genova nel 1985, laureato in architettura ma con una formazione multidisciplinare. Da anni collabora con riviste specializzate trattando temi legati alla mobilità sostenibile e al mondo bici, occupandosi in particolare del segmento e-bike e di tutte le novità che lo riguardano

Fonte: https://www.marketing-interactive.com/ La nuova e-bike di Domino's con forno integrato

Buone notizie per gli amanti della pizza, e forse anche i rider che dovranno portarla a domicilio nelle case, perlomeno quelli che lavorano fuori dall’Italia. La catena Domino’s Pizza, fallita l’anno scorso nel nostro Paese, ha creato una bicicletta con il forno integrato in modo che la pietanza arrivi sempre calda a destinazione. L’idea intercetta una delle tipiche lamentele dei clienti che ordinano da asporto, spesso costretti a mangiare pizze fredde e di qualità inferiore rispetto al consumo in pizzeria. Domino’s però è molto attiva anche nel delivery, ecco perché ha scelto di puntare su un’idea così apparentemente bizzarra.

La prima pizza-bike

La leggendaria azienda statunitense ha spiegato che la bici, a pedalata assistita, è stata progettata specificamente per la consegna delle pizze: il forno mantiene la pietanza a 68°C con tanto di sistema di ventilazione per garantire il rilascio di umidità e non farla diventare molliccia. Un innovativo stabilizzatore garantisce che la pizza non venga scossa troppo durante la consegna, un aspetto che l’azienda ha voluto curare particolarmente visto che è diventato un grosso problema da quando l’e-bike viene utilizzata come principale mezzo per il trasporto per il cibo: il nuovo design dovrebbe eliminare il 67% di queste vibrazioni.

Inoltre, per provare a rendere la bicicletta più sicura nel traffico, l’interno delle ruote è stato reso luminoso. La sicurezza dei rider è un altro aspetto che siamo lieti venga preso in considerazione dalle aziende, anche perché spesso i corrieri vengono chiamati in modo incosciente durante condizioni meteo pericolosissime.

Fonte: Domino's

Si inizia a Singapore

Michael Chick, CEO di Domino’s Pizza Singapore e Cambogia, ha dichiarato che in azienda sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare le consegne e l’esperienza del cliente, mostrandosi entusiasta per l’ultima innovazione rappresentata da questa bici da food-delivery. L’e-bike con forno integrato sarà inizialmente lanciata solo a Singapore e poi gradualmente implementata in località selezionate nei dodici mercati dell’azienda. Purtroppo in Italia non la vedremo, chissà se però qualche pizzeria locale non trarrà spunto da questa solo apparentemente bizzarra idea.