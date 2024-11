Nel 2023 l'azienda cinese aveva superato quella americana per il numero di veicolo venduti, ora l'ha sorpassata anche per il fatturato

Fonte: Ufficio Stampa BYD BYD SEAL U DM-i

Quando si pensa alle automobili elettriche, soprattutto in Europa e in America, il primo pensiero va alle Tesla, le vetture della casa automobilistica di Elon Musk che in occidente sono molto apprezzate e si trovano in cima a tutte le classifiche di vendita. Nel 2023, per esempio, ai primi due posti nella classifica delle vetture a zero emissioni troviamo proprio due modelli differenti di Tesla: la Model Y e la Model 3. Ma Tesla non è solamente una delle aziende leader per quel che riguarda la mobilità a zero emissioni in Occidente, lo è in tutto il mondo anche se, nel 2024, è scesa di una posizione, dalla prima alla seconda, nella classifica delle aziende di automobili elettriche che fatturano di più. Da chi è stato effettuato il sorpasso al primo posto? Dalla Byd, azienda cinese che ha già conquistato il mercato asiatica e che si sta espandendo sempre di più anche in Europa.

Auto elettriche: Byd fattura più di Tesla

Il fatto che Byd fatturi ora di più rispetto a Tesla non deve soprendere particolarmente e non ha stupito più di tanto i protagonisti dell’automotive: l’azienda cinese già nel 2023 aveva superato quella americana per numero di nuove automobili immatricolate, mettendo di fatto la freccia per il sorpasso nella classifica del fatturato.

Fatturato che è arrivato nel terzo trimestre del 2024: Byd ha registrato un fatturato di 201,12 miliardi du yuan, ovvero 28,24 miliardi di dollari, Tesla nello stesso periodo ha invece registrato un fatturato di 25,2 miliardi di dollari. In pratica 3 miliardi di dollari in meno in tre mesi.

Byd: un mercato ancora per lo più limitato alla Cina

Come abbiamo detto in precedenza, Byd sta cercando di imporsi sempre di più nel mercato europeo ma al momento non è ancora riuscita a sfondare del tutto e lo dimostra il fatto che le Tesla sia ancora di gran lunga le auto a zero emissioni più amate del Vecchio Continente.

In Cina però la storia è completamente differente, come raccontano i dati delle vendite. Prendiamo in esami quelli dell’ultimo trimestre del 2023, il periodo in cui Byd per la prima volta ha superato Tesla per quel che riguarda le vendite totali di automobili a zero emissioni.

Delle 529.046 auto elettriche immatricolate, il 90% sono state acquistate all’interno dei confini nazionali della Cina, solamente il restante 10% sono state vendute all’estero, a automobilisti residenti negli altri stati dell’Asia o degli altri continenti. In quel trimestre, il numero di vetture a zero emissioni vendute da Tesla era stato di 484.507 unità.

I dati raccontano però anche che Byd sta crescendo sempre di più e rispetto al terzo trimestre del 2023, nello stesso periodo del 2024 ha avuto un aumento del fatturato del 11,5% incassando 11,6 miliardi di yuan (ovvero 1,6 miliardi di dollari)

La prossima sfida per l’azienda automobilistica cinese sarà quella di riuscire a confermarsi nel ruolo di leader mondiale assoluto del mercato delle vetture a zero emissioni, anche se continuare a tenere dietro in questa graduatoria un colosso come Tesla non è certamente affatto semplice. Sarà solo il tempo a dire se Byd riuscirà a confermarsi come azienda di vetture a zero emissioni con il miglior fatturato.