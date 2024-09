Fonte: Comunicato Stampa Ford Auto Ford

Guidare un’auto elettrica, se si decide di acquistarne una, comporta certamente dei costi in fase iniziale (il prezzo dei veicoli a zero emissioni, come è noto, è di superiore a quello delle automobili con il motore termico ma anche a quelli ibride o GPL), permette un risparmio una volta che la si utilizza, considerando che un pieno di energie elettrica costa molto meno rispetto a un pieno di benzina o diesel, ma può addirittura far guadagnare. Come? Vendendo l’energia che l’auto produce alla rete elettrica. Può sembrare qualcosa di fantascientifico ma è quello che accade in California agli automobilisti che guidano una Ford elettrica. Ma ciò che avviene negli Stati Uniti potrebbe essere allargato al resto del mondo, in modo da incentivare l’utilizzo delle automobili elettriche e favorire quel passaggio a una mobilità più sostenibile che sta procedendo ancora a rilento.

Come fanno le auto elettriche a vendere energia?

La domanda che a questo punto può sorgere spontanea è: ma come fanno le automobili elettriche a vendere l’energia che producono? La risposta è nella tecnologia di molte auto a zero emissioni di ultima generazione che sono dotate di ricarica bidirezionale. Uno de principali vantaggi della ricarica bidirezionale è la possibilità di cedere una parte dell’energia che viene immagazzinata all’interno della batteria.

In casa Ford hanno sfruttato al massimo questa possibilità nei loro veicoli e permettono ora ai propri automobilisti di vendere l’energia elettrica, sulla scia di quanto aveva già fatto la Tesla che, in seguito alla creazione della centrale elettrica diffusa, aveva permesso ai propri clienti di vendere l’energia.

Ford presenta l’iniziativa

L’iniziativa è stata presentata dalla stessa Ford che, in una nota, ha spiegato: “Oltre a beneficiare di una ricarica domestica facile e comoda, i clienti Ford possono ora prendere parte all’iniziativa per ricevere vantaggi finanziari. Possono mettere automaticamente in pausa la ricarica del loro veicolo elettrico durante i periodi di picco della domanda o addirittura cedere energia alla rete”.

La possibilità di ricevere energia elettrica direttamente dagli automobilisti che possiedono auto elettrica è stata accolta con favore anche dal presidente e CEO della Southern California Edison, Steve Powell: “Il futuro della rete bidirezionale è adesso. L’industria elettrica ha preparato infrastrutture e sistemi per sfruttare l’integrazione veicolo-rete e grazie a tanto duro lavoro sta rendendo questa integrazione reale. Il supporto di Ford all’ELRP mostrerà come i veicoli elettrici possono rendere la rete più resiliente. L’ELRP incentiva i conducenti di veicoli elettrici a inviare energia dalla batteria della propria auto alla rete quando è più necessaria”.

Quanto guadagnano gli automobilisti Ford vendendo l’energia elettrica?

Per ogni kWh ceduto alla rete elettrica, gli automobilisti della California che guidano veicoli elettrici guadagnano 1 dollaro. Se i veicoli vengono ricaricati attraverso gli impianti fotovoltaici domestici si possono trarre i maggiori benefici da questa iniziativa, perché così facendo gli automobilisti avranno la possibilità di massimizzare la produzione di energia elettrica da poter rimettere in circolo nelle rete.

Un’iniziativa che può allargarsi nel resto del mondo

Ciò che accade in California potrà ora essere d’esempio anche alle altre case automobilistiche che potranno replicare il meccanismo anche nel resto del mondo. Certamente le varie aziende del settore dell’automotive osserveranno con grande interesse gli sviluppo che la tecnologia della Ford avrà e non ci sarà quindi da stupirsi se lo stesso meccanismo dovesse essere replicato anche in Europa.