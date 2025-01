Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock Auto elettriche, massima efficienza in tempi di ricarica rapidissimi

Il mercato delle auto elettriche stenta ancora a decollare alle nostre latitudini e i motivi sono, strettamente, legati ai costi elevati di listino e a una carenza di infrastrutture di ricarica sparse lungo il territorio in modo democratico. Acquistare con serenità una vettura full electric, in Italia, significa possedere una colonnina domestica per ricariche rapide e comode. Sono questi i presupposti per non avere ansie di utilizzo nella vita di tutti i giorni, evitando anche lunghe attese presso i punti di rifornimento.

Se il vostro sogno è quello di rispettare l’ambiente a bordo di una EV super efficiente c’è una lunga lista di modelli che potrebbero rispondere alle vostre esigenze. Si tratta di vetture non alla portata di tutti, ma questo è un tema che sta animando anche i costruttori di auto tradizionali. Il car market sta andando in una direzione tale che tutte le case produttrici stanno aumentando i prezzi, rendendo sempre più difficile l’acquisto di un veicolo di ultima generazione.

Auto elettriche, i modelli più efficienti

Ci ha pensato la P3 Group, società di ricerca e analisti tedesca, a stilare una classifica basandosi sui test nella vita reale dell’ADAC, l’Automobil club tedesco. Hanno calcolato quanti km ricaricassero nei primi 10 minuti di alimentazione alla colonnina le migliori EV, più i km che invece si ottenevano con altri 10 minuti, per un totale quindi di 20 minuti. Le auto elettriche nella graduatoria sono state divise tra quelle di medie dimensioni e quelle premium/lusso, con un prezzo superiore ai 62.000 euro.

Tra le vetture della prima fascia troviamo al primo posto la Hyundai Ioniq 6 2WD, in grado di ottenere con una carica di 20 minuti ben 346 km di autonomia, 234 nei primi dieci minuti più altri 112 nei restanti 10. Un gradino più in basso c’è la Kia EV6, auto dell’anno 2022, con un totale di 309 km, 197 + 112. Medaglia di bronzo per la Polestar 2 a quota 278 (164+114), mentre in quarta posizione rintracciamo la VW ID.7 Pro con 257 km. Solo quinta la Tesla Model 3 a quota 253, davanti alla BMW i4 eDrive40 a quota 235. La lista si completa con la MG MG4 Luxury, quindi la BMW iX1 xDrive30, l’Audi Q4 40 e-tron, poi la Smart 1 Pro+ e infine la Opel Astra Electric.

EV di lusso, massima resa in tempi record

La Porsche Taycan è in grado di raggiungere un’autonomia di ben 383 km in soli 20 minuti, ovvero 262 nei primi 10 minuti più 121 nei successivi 10. La Casa di Stoccarda è stata tra le prime a lanciarsi sulla tecnologia alla spina. Dopo un hype iniziale che avrebbe dovuto allargare l’offerta full electric anche agli altri modelli della gamma, i vertici della Porsche hanno deciso di tornare al passato con il rilancio dei motori termici.

Al secondo posto della graduatoria, riportata anche sulle colonne di Everyeye.it, spicca la Nio ET5 Touring con 294 km, quindi sul terzo gradino del podio c’è la Kia EV9 a quota 293. Segue la Xpeng G9, poi la Mercedes-Benz EQS, la EQE SUV, quindi la Genesis G80, la BMW i6 eDrive40, la Genesis GV70, la BMW i7 xDrive60 e infine l’Audi Q8 55 e-tron. Unendo i risultati di entrambe le analisi troviamo nelle prime cinque posizioni la Porsche Taycan, la Ioniq 6, la EV6, quindi la Nio ET5 Touring e infine la Kia EV9.