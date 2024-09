La Hurba Zefiro è la moto elettrica perfetta sia per la città che per i viaggi in autostrada: offre ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista

La prima moto elettrica con batteria a stato semi-solido

C’è una grande novità nel mondo della mobilità a due ruote: è infatti arrivata la prima moto elettrica con una batteria allo stato semi-solida. Si tratta della Hurba Zefiro. La casa automobilistica romana si conferma così pioniera per quel che riguarda il settore della mobilità a zero emissioni: la batteria allo stato semi solido montata su una moto si tratta infatti di un’innovazione rivoluzionaria, considerati i vantaggi che queste batterie comportano. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla Hruba Zefiro e andiamo a conoscere nel dettaglio questa moto elettrica.

Hurba Zefiro: l’autonomia e la batteria

Come abbiamo detto in precedenza, la caratteristica principale che rende unica la Hurba Zefiro e la differenzia da tutti gli altri modelli di moto è che questa è la prima moto elettrica a essere dotata di una batteria allo stato semi-solido. E proprio questa batteria porta una serie di vantaggi che riguardano sia l’autonomia che la velocità di ricarica: due aspetti fondamentali quando si parla di veicoli a zero emissioni.

Per quanto riguarda l’autonomia quella dichiarata della Hurba Zefiro a ciclo urbano è di 250 chilometri, a ciclo misto è di 200 chilometri mentre se doveste utilizzare la moto per un viaggio in autostrada, quindi andando a una velocità certamente maggiore rispetto a quella con cui si viaggia nei centri urbani, potrete percorrere 150 chilometri prima di dovervi fermare per effettuare una ricarica.

Ma quanto tempo impiega a ricaricarsi la batteria della Hurba Zefiro? Per una ricarica completa a 3,3 kW sono necessarie circa due o mezza di tempo (per la precisione 157 minuti). Ma se invece avete la possibilità di effettuare una ricarica rapida con caricabatterie DC, vi basterà meno di un’ora per avere l’80% di carica della batteria.

Hurba Zefiro: il motore e le prestazioni

Un altro aspetto tutt’altro che secondario quando si parla di un qualsiasi veicolo a motore, ma ancora di più quando si parla di moto, sono le prestazioni. La Hurba Zefiro ha un motore brushless a magneti permanenti con una potenza nominale di 11 kW e una potenza massima di 14.5 kW, può raggiungere la velocità massima di 130 km/h e impiega 5,9 secondo a passare da 0 alla velocità di 100 km/h.

Hurba Zefiro: connessione e tecnologia

Merita poi un approfondimento lo Smart Dynamic Dispaly, ovvero il cuore digitale della Hurba Zefiro: si tratta di uno schermo LCD con navigazione integrata, supporto per la dash-cam e una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che rendono migliore l’esperienza alla guida della Zefiro, oltre che più sicura.

L’integrazione con il sistema ARAS (Advanced Rider Assistance System), infatti, garantisce la massima sicurezza grazie ad alcune funzionalità come, per esempio, il monitoraggio dei punti ciechi e gli avvisi di incroci pericolosi. La Hurba Zefiro può poi facilmente connettersi a qualunque smartphone, offrendo comandi vocali hands-free e notifiche in tempo reale.

Hurba Zefiro: il prezzo

Ma quanto costa la Hurba Zefiro? Il prezzo di listino è di 12.880 euro ma, grazie agli incentivi, i motociclisti interessati ad acquistarla possono averla a 8.800 euro: ben 4.000 euro in meno rispetto al prezzo originale. Uno sconto decisamente importante che non può che rendere ancora più allettante l’acquisto della Hurba Zefiro che è disponibile in tre diverse colorazioni: Giallo Solare, Verde Elettrico e Grigio Titanio.