Mobilità elettrica, la soluzione semplice per passare a un futuro più pulito

Sei stanco dei soliti rincari di carburante e di preoccuparti per l’ambiente? Forse è ora di cambiare marcia. Passare a un veicolo elettrico è una scelta intelligente, sostenibile e responsabile nei confronti del Pianeta e delle generazioni future. E se pensi che il passaggio sia complicato, Enel ha già pensato a tutto con una soluzione completa e integrata che ti semplificherà la vita.

Perché abbandonare benzina e diesel



Le auto alimentate a benzina, diesel o metano ci hanno accompagnati per decenni, ma oggi è evidente che non siano più sostenibili. Non solo. Nelle auto a combustione tradizionale, il carburante viene bruciato e convertito in CO 2 . Durante la combustione termica, la metà viene dispersa sotto forma di calore e quindi solo una parte residuale viene convertita nell’energia cinetica che fa muovere le ruote del nostro veicolo. L’efficienza del motore elettrico è quindi superiore e sostenibile, perché la conversione dell’energia accumulata nelle batterie è immediata.

Le emissioni di CO2 e di altri gas inquinanti hanno inoltre un impatto negativo sull’ambiente e sulla nostra salute. Ogni chilometro percorso con un’auto tradizionale contribuisce a peggiorare la qualità dell’aria e a riscaldare il Pianeta. Al contrario, scegliere un’auto elettrica è un passo concreto verso una transizione energetica pulita e una vita più responsabile.

La soluzione Enel Drive

Passare all’elettrico diventa quindi necessario. Può sembrare però complicato, ma non lo è. Con Enel, è più facile di quanto immagini. Grazie a Enel Drive, l’unica soluzione disponibile sul mercato a prevedere il noleggio di un’auto elettrica, la Waybox in comodato d’uso gratuito e la fornitura di energia elettrica residenziale, hai tutto ciò che ti serve in un unico pacchetto. Niente più stress per trovare la società di noleggio, la colonnina giusta o scegliere il piano tariffario più conveniente: Enel si occupa di tutto.

Per le manifestazioni di interesse presentate dal 4 dicembre 2024 al 27 gennaio 2025, Enel ti regala i primi due canoni di noleggio auto elettrica a costo zero.

L’offerta in dettaglio

Se sei preoccupato per i costi iniziali, devi sapere che Enel può proporti una serie di soluzioni flessibili pensate per ogni esigenza. Grazie alla soluzione Enel Drive trovi offerte luce dedicate per la ricarica domestica.

E se stai valutando di passare all’elettrico ma non vuoi acquistare subito un’auto, puoi sempre optare per il noleggio. Enel, in collaborazione con Arval Service Lease Italia S.p.a, ti propone veicoli elettrici a noleggio con formule tutto compreso: auto, energia, assicurazione e persino manutenzione. Non devi preoccuparti di nulla, solo di goderti la guida.

Hai infatti la possibilità di stipulare un contratto di noleggio personalizzabile. Puoi decidere la durata, con un minimo di 36 mesi, la rata mensile e l’anticipo da versare in base alle tue esigenze.

Questa soluzione include tantissimi vantaggi: 100.000 km di percorrenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RCA, copertura contro incendio, furto e danni ulteriori (con penalità), oltre all’assistenza stradale 24 ore su 24, sempre pronta a darti una mano. Non solo.

Puoi scegliere tra tantissimi modelli di auto elettriche, come Smart 1 e 3, Dacia Spring, Renault 5, Fiat 500e, Volvo EX30, Volkswagen ID.4, Alfa Romeo Junior, BMW iX1 e iX2 o Tesla Model Y RWD. Puoi consultare l’elenco completo in qualsiasi momento seguendo questo link.

E non è finita qui. Con l’offerta Enel Drive Fix Luce di Enel Energia, puoi ricaricare la tua auto fino a 8.000 km all’anno grazie a tre ore di energia gratuita ogni giorno (dalle 24 alle 3), fino a 1.700 kWh all’anno¹. Se hai un contatore 2G di ultima generazione, tutto sarà ancora più semplice. Se non lo hai, niente paura: puoi comunque aderire a Enel Drive Luce Flex, un’offerta indicizzata e sempre vantaggiosa.

¹Prezzi CCV 32€/POD/mese, 0,151€/kWh nelle altre ore (comprensiva delle perdite di rete), in caso di superamento della soglia di 1.700 kWh annui il prezzo della componente energia è 0,151€/kWh. Questi prezzi sono bloccati per 12 mesi. Altre componenti di spesa sono definite dalle CTE. Prezzi IVA e imposte escluse. Condizioni valide fino al 27/01/2025, salvo proroghe.

Per ricaricare comodamente a casa, magari mentre stai guardando la tua serie tv preferita, Enel mette a disposizione la Waybox di Enel Energia, la colonnina di ricarica installata direttamente a domicilio entro 30 metri, in comodato d’uso gratuito. Puoi programmare le ricariche per sfruttare al meglio le tre ore di energia gratuita e risparmiare ulteriormente.

Se invece non hai la possibilità di installarla, Enel ti offre un’alternativa: l’opzione Enel Drive Public Luce, perfetta per ricaricare nelle stazioni pubbliche, accessibili tramite app Enel X Way, con uno sconto garantito dall’accesso al piano tariffario City Enel Drive. Con questa formula, la tariffa mensile per la ricarica pubblica scende da 49 euro a soli 42 euro (IVA inclusa).

Per maggiori dettagli e informazioni (circa anche il calcolo degli 8.000 km inclusi) clicca sulla pagina del sito Enel e per aderire all’offerta puoi lasciare i tuoi contatti presso tutti i canali Enel (web, negozi e call center).