Dagli ospiti alle scalette con tutti gli eventi in programma, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda edizione di ECO

Fonte: 123RF Colonnina di ricarica per auto elettriche

A Roma è tutto pronto la seconda edizione di ECO, il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. Quella che stiamo vivendo è un’epoca caratterizzata da un’attenzione sempre maggiore da parte della società verso le tematiche ambientati e, inevitabilmente, questo sta portando anche a un diverso modo di concepire la mobilità rispetto al passato. Non a caso è in corso quello che può essere definito un vero e proprio processo di transizione verso una mobilità sostenibile, con le varie case automobilistiche che sono sempre più impegnate nello sviluppare tecnologie e auto che impattino sempre meno sull’ambiente (basti pensare ai grandi investimenti che vengono fatti per il settore dell’elettrico). L’obiettivo dell’ECO è quello di fare il punto proprio su questo processo di transizione ecologica dal punto di vista del trasporto, che sia quello di persone o quello di merci.

ECO 2024: la data e il luogo dell’evento

La seconda edizione di ECO si svolgerà in due giornate, quelle di martedì 17 e di mercoledì 18 settembre 2024. Il luogo che ospita l’evento è l’Acquario Romano (in Piazza Manfredo Fanti 47, per l’appunto a Roma). Entrambe le giornate sono caratterizzate da una lunga serie di eventi e di incontri.

ECO 2024: gli ospiti

Le due giornate di ECO 2024 sono presentate dalla fisica Gabriella Greison e del geologo Mario Tozzi e vedranno la presenza di numerosi ospiti: ci saranno il sindaco di Roma, Roberto Gualteri, il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, la viceministro all’ambiente e alla sicurezza energetica Vannia Gava.

ECO 2024: il programma di martedì 17 settembre

Ore 9.30 Apertura ufficiale dell’evento con i saluti istituzionali. Interverranno Alessandro Panci, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità sostenibile Comune di Roma, Roberto Pella, Presidente Anci.

Ore 10.00 “Come sta il pianeta?”, con Gabriella Greison.

Ore 10.15 Speech “Survey: i giovani, la mobilità sostenibile, le città intelligenti” con Daniele Grassucci, direttore Skuola.net (Palco Trenitalia).

Ore 10.30 Speech “La condivisione dello spazio”, con Flavio Trinca (Palco Trenitalia).

Ore 10.45 Talk “Mobilità sostenibile in Italia, lo stato dell’arte”, con Stefano Ciafani, Francesco Baroncini, Matteo Ricci. (Salotto Enel).

Ore 11.00 Intervista con Simone Tripepi, head o charging point operator Italy Enel (Salotto Enel).

Ore 11.15 Speech “La rivoluzione elettrica su quattro ruote”, con Francesco Naso (Palco Trenitalia).

Ore 11.30 Speech “Il Pnrr e le opportunità per l’ambiente” con Fabrizio Penna (Palco Trenitalia).

Ore 11.45 Speech “Misure Pnrr su riforestazione urbana”, con Veronica Nicotra (Salotto Enel).

Ore 12.00 Intervista ad Alfredo Perna, General Manager Amazon Transport Services (Salotto Enel).

Ore 12.15 Intervista a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli (Salotto Enel).

Ore 12.30 ECO Award – Comunicazione: premiano Gabriella Greison e Gianluca Santilli (Palco Trenitalia).

ECO 2024: il programma di martedì 18 settembre

Ore 9.15 Saluti istituzionali. Interviene Roberta Bocca.

Ore 9.30 “Mobilità sostenibile. Se non ora quando?” con il professor Mario Tozzi.

Ore 10.00 ECO Award – Enti Locali. Premiano il professor Mario Tozzi e Antonella Galdi (Palco Trenitalia).

Ore 10.15 Intervista a Simona Fontana, direttore generale Conai (Salotto Enel).

Ore 10.30 ECO Award Conai: Premiazione dei vincitori della I edizione del Bando Conai per tesi di laurea sull’ economia circolare. Premiano Simona Fontana, il Professor Mario Tozzi e il Professor Stefano Carrese (Palco Trenitalia).

Ore 10.45 Intervista con Stefano Laporta, presidente Ispra (Salotto Enel).

Ore 11.00 Speech “Il futuro dell’intermodalità”, con l’ingegner Maria Annunziata Giaconia (Palco Trenitalia).

Ore 11.15 ECO Award Trenitalia. Premiano Maria Annunziata Giaconia, il prof Mario Tozzi e Simone Nuglio di Legambiente (Palco Trenitalia).

Ore 11.30 Speech “Infrastrutture sostenibili”, con Elisabetta Pellegrini (Palco Trenitalia).

Ore 11.45 Intervista a Paola Rusconi, coordinamento Marketing e Business Development Imprese Intesa Sanpaolo (Salotto Enel).

Ore 12.00 ECO Award Intesa Sanpaolo, premiano Paola Rusconi, il Professore Mario Tozzi e Francesco Naso (Palco Trenitalia)

Ore 12.30 Speech “Le regole sulla strada, deontologia e comunicazione in Italia e all’estero”, con Luca Valdiserri (Palco Trenitalia).

Ore 12.45 “Sindaci a confronto”, interviste a Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli), Marco Panieri (sindaco di Imola), (Salotto Enel).

Ore 13.00 Conclusioni con il viceministro Vanni Gaga.