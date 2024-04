Anche la Polizia passa alla mobilità elettrica: in dotazione alle Forze dell'Ordine arriva la Tesla Model X, sarà in servizio sull'autostrada Padova-Venezia

Fonte: 123rf Sirene e tetto di una "Pantera" della Polizia

Anche la Polizia di Stato ha la sua Tesla. D’altronde il processo di transizione a una mobilità sostenibile non riguarda solamente i comuni cittadini e non sorprende più di tanto sapere che anche le “pantere” sono destinate a diventare elettriche. Considerando poi che la casa automobilistica americana fondata da Elon Musk è leader nel campo della mobilità a zero emissioni (basti pensare che, ogni mese, le auto elettriche più vendute in Italia sono proprio dei modelli di Tesla) non poteva che arrivare anche le Tesla della Polizia. La prima auto della Tesla a entrare in servizio è la Model X.

La Tesla Model X della Polizia

La Tesla Model X della Polizia sarà impegnata sulle tratte autostradali gestite da CAV (Concessioni Autostradali Veneta), ovvero l’autostrada Padova-Venezia (A4), il Passante di Mestre, la Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo. La nuova pantera elettrica era stata presentata a novembre del 2024 a Padova, in un evento a cui ha partecipato anche il Capo della Polizia, Vittorio Pisani.

“L’entrata in servizio di questo veicolo rappresenta la sintesi di due dei principali obiettivi perseguiti da questa Società, perché unisce l’esigenza di ottimizzare i servizi di vigilanza ai fini della sicurezza stradale, con la ricerca e lo sviluppo di soluzioni per la sostenibilità ambientale, che coinvolgono un po’ tutte le nostre attività”, hanno spiegato l’AD di Maria Rosaria Anna Campitelli e la Presidente, Monica Manto.

“La sinergia con le concessionarie autostradali e l’impegno nei processi di modernizzazione della circolazione nell’ottica della sostenibilità, rappresentano un valore aggiunto per le strategie di sicurezza stradale”, ha poi aggiunto Prefetto Renato Crotese, il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato.

Tesla Model X: la scheda tecnica

La Tesla Model X è un SUV che è prodotto a partire dal 2015 ed è caratterizzato dalle portiere che si aprono ad ali di gabbiano (nel 2016 questa è stata l’auto più venduta in assoluto in Norvegia). Sul mercato è ora disponibile in varie versioni: da cinque, sei o addirittura sette posti. Una caratteristica questa che la rende l’auto più spaziosa dell’intera gamma Tesla.

Per quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza, di 5,003 metri, una larghezza di 2,083 metri, un’altezza di 1,626 metri. Il passo è di 3,061 metri.

La Model X è caratterizzata anche dalla presenza di due o tre motori elettrici, ha un’autonomia dichiarata che va dai 543 ai 576 chilometri (a seconda della versione scelta), può raggiungere una velocità massima di 250 km/h o 262 km/h (sempre a seconda della versione scelta).

Tesla Model X: le caratteristiche dell’auto della Polizia

La Tesla Model X in dotazione alla Polizia è nella versione Plaid, Tri-Motor a trazione integrale, ovvero quella dotata di tre motori indipendenti che le consentono di arrivare alla velocità massima di 262 km/h, ha un’accelerazione che le permette di passare da 0 al 100 km/h in appena 2,6 secondi e l’autonomia dichiarata è di 543 chilometri.

La nuova pantera della Polizia di Stato è stata acquistata da CAV tramite una gara d’appalto indetta appunto per la fornitura di un nuovo veicolo a emissioni zero che avesse però gli stessi requisiti delle altre auto a disposizione delle Forze dell’Ordine.