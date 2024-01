Fonte: 123rf Una Tesla Model E di colore blu

Quando si pensa alle automobili elettriche, una delle prime case automobilistiche che viene in mente è senza dubbio la Tesla, d’altronde quella fondata da Elon Musk è un vero e proprio colosso del settore. E anche se tutte le case automobilistiche si stanno sempre di più allargando nel mondo dell’elettrico, producendo vari modelli, la Tesla resta un simbolo della mobilità sostenibile. Peccato però che queste vetture on siano proprio per le tasche di tutti gli automobilisti: i prezzi sono mediamente alti ma c’è una novità importante che interesserà di certo tutti coloro che in Italia vorrebbero acquistarne una. La Tesla ha infatti deciso di abbassare i prezzi! Andiamo allora a vedere nel dettaglio quanto costa acquistare una Tesla ma anche quali sono i motivi che hanno indotto l’azienda fondata da Elon Musk ad arrivare a questa scelta, che fa comunque felice gli automobilisti italiani.

Perché Tesla diminuisce i prezzi delle proprie auto?

Dietro alla scelta dell’azienda automobilistica americana di abbassare i prezzi delle proprie vetture c’è un chiaro business plan. Non lo fa per poter vendere qualche automobile in più, ma perché dalla Tesla hanno intravisto la possibilità di appropriarsi di una fetta consistente del mercato grazie agli incentivi governativi.

Il governo italiano ha infatti annunciato degli incentivi statali per il 2024 per tutti quegli automobilisti che intendono cambiare la propria automobile. I contributi partono da 1.500 euro ma se si decide di acquistare un’automobile elettrica possono arrivare fino a 13.750 euro (vedremo nel prossimo paragrafo nel dettaglio quali sono tutte le condizioni necessario per poter avere questo contributo).

Ma gli incentivi governati 2024 possono essere applicati esclusivamente alle automobile che hanno un prezzo massimo di 42.700 euro. Le Tesla avevano un prezzo di listino superiore, per questo motivo la casa automobilistica americano ha optato per una sforbiciata ai prezzi, una rivisitazione al ribasso in modo che alcuni (non tutti) modelli delle proprie auto possano essere acquistate dagli italiani utilizzando gli incentivi statali.

Incentivi auto 2024: la tabella per le auto elettriche

Abbiamo detto nel paragrafo precedente che gli incentivi possono arrivare fino a 13.750 euro per l’acquisto di una nuova automobile. Ma si può ottenere un calo sconto solamente se si rottama una vecchia auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 e se l’acquirente ha un Isee inferiore ai 30.000 euro.

Nel caso in cui non abbiate una vecchia automobile da rottamare o ne vogliate rottamare una più recente (una Euro 3 o una Euro 4) potrete comunque richiedere gli incentivi, ma il contributo sarà inferiore. Vediamo nel dettaglio a quanto ammontano gli incentivi statali 2024 per l’acquisto di una nuova automobile elettrica:

Senza rottamazione

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 7.500 euro

Senza Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 6.000 euro

Con rottamazione di un’auto Euro 4

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 11.250 euro

Senza Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 9.000 euro

Con rottamazione di un’auto Euro 3

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 12.250 euro

Senza Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 10.000 euro

Con rottamazione di un’auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2

Con Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 13.750 euro

Senza Isee inferiore ai 30.000 euro annui: 11.000 euro

Attenzione, gli incentivi statali per l’acquisto di una nuova automobili sono presenti anche per le vetture ibride e per le vetture a motore termico, anche se le cifre sono differenti (e inferiori) rispetto a quelle per le automobili elettrica che hanno un impatto decisamente inferiore sull’ambiente essendo a emissioni zero.

Le auto Tesla: tutti i modelli

Vediamo ora nel dettaglio quali sono tutti i modelli delle auto Tesla che sono in commercio:

Roadster: è il primo modello di Tesla a essere realizzato e, per questo motivo, è diventata una sorta di simbolo della casa automobilistica americana. La produzione è iniziata nel 2008 e in totale sono stati realizzati circa 2.500 esemplari di questa automobile.

Model S: questa automobile è anta nel 2012, è una berlina ed è stata la prima Tesla ad avere un notevole successo, diventando una sorta di rompighiaccio che ha aperto al mercato delle automobili elettriche.

Model X: è il primo SUV della Tesla e nel 2016 è diventata l’automobile più venduta in assoluto in Norvegia. Un chiaro segnale del fatto che questo modello, la cui produzione è iniziata nel 2013 ha avuto un grande successo e ha saputo conquistare gli automobilisti.

Model 3: si tratta di una berlina che è stata presentata ufficialmente nel 2016 ed è una delle prime automobili che presenta un cruscotto totalmente libero da tasti e comandi vari ma presenta un solo unico grande display. È disponibile in tre diverse versioni: Standard Range Plus, la Long Ranger e infine la Performance. Una curiosità: in origine quesa auto si sarebbe dovuta chiamare Model E.

Model Y: si tratta anche in questo caso di un Suv che è stato presentato ufficialmente nel 2019, è disponibile sia nella versione a cinque posti che in quella a sette posti.

Tesla: i prezzi delle auto

Abbiamo detto nei paragrafi precedenti che la Tesla ha deciso di rivedere al ribasso i prezzi delle proprie auto per far in modo che gli automobilisti italiani possano approfittare degli incentivi statali 2024 per acquistarne una. Questo rivisitazione dei prezzi di listino riguarda la Tesla Model Y a trazione posteriore con 455 chilometri di autonomia e la Tesla Model 3, nella versione a trazione posteriore con un’autonomia di 513 chilometri. Ma quanto costano?

Il prezzo della Tesla Model Y per il mercato italiano è ora sceso a 42.690 euro (in pratica 30 euro al di sotto della soglia massima per cui è possibile approfittare degli incentivi statali). Usufruendo degli incentivi statali il prezzo per l’acquisto di questa automobile scenderebbe quindi da un minimo di 39.960 euro (senza la rottamazione di un altro veicoli) a un massimo di 28.940 (con la rottamazione di una vecchia auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 e un Isee dell’acquirente inferiore a 30.000 euro)

Il prezzo di listino della Tesla Model 3 è invece sceso a 42.490 euro (210 euro in meno della soglia massima per gli incentivi governativi). Anche in questo, approfittando proprio degli incentivi statali, si avrebbe un notevole sconto al momento dell’acquisto e l’automobile potrebbe costare 39.490 euro senza alcuna rottamazione di un altro veicolo. Con la scontista massima, in caso di rottamazione di una vecchia Euro 0, Euro 1 o Euro 2, la Tesla Model 3 la si pagherebbe invece 28.750 euro.