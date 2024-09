Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Ferrari elettrica, le novità in arrivo

Stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti per quanto riguarda il mercato delle auto. In particolare quasi tutti i marchi stanno spingendo forte sull’elettrificazione della propria gamma. Una novità che non sempre sta incontrando i gusti del pubblico che sembra, in alcune nazioni, ancora restio ad abbracciare la novità. L’Europa da par suo ha posto la deadline del 2035 per portare tutti i costruttori ad avere un’offerta commerciale completamente green.

Al solito elettrico però si stanno affiancando anche altre tecnologie che potrebbero rappresentare il futuro dell’auto. Alcuni marchi come Toyota ad esempio stanno investendo tanto anche sull’idrogeno, poi ci sono gli e-fuel e i biocarburanti, che pian piano stanno prendendo piede nel Vecchio Continente. Insomma, per quanto riguarda i carburanti sostenibili un po’ di carne sul fuoco c’è.

Cosa sappiamo della Ferrari elettrica

Intanto però cresce l’attesa per chi della benzina ne ha sempre fatto una ragione di vita: stiamo parlando della Ferrari. La Casa di Maranello, da sempre espressione massima della velocità, da diversi anni ormai sta sviluppato la propria prima auto elettrica. Verrà svelata nel 2025 e promette di essere una vera e propria bomba. Non si conoscono ancora i dettagli legati al design, ma dalle prime foto spia trapelate, pare si dovrebbe trattare di un crossover SUV basso.

La prima Ferrari elettrica della storia verrà costruita nel nuovo e-building di Maranello e avrà, secondo la promessa fatta agli appassionati, un suono da vera Ferrari. Secondo i piani del Cavallino Rampante, la nuova elettrica dovrebbe raggiungere una quota del 10% del totale delle vendite. Per quanto concerne il prezzo, invece, non si hanno ancora informazioni precise, ma secondo indiscrezioni raccolte da Reuters si partirebbe a listino da una base di 500.000 euro.

L’annuncio di Vigna

Intanto i puristi già cominciano a storcere il naso. C’è chi grida allo scandalo e chi invece pensa che sia il giusto sfogo che deve avere un’azienda come la Ferrari per rincorrere i tempi che cambiano. Bisogna dire che dalle parti di Maranello un primo approccio con l’elettrico già c’è stato anche se in forma ibrida. Stiamo parlando naturalmente della Ferrari SF90 Stradale, la prima vettura ibrida plug-in del Cavallino.

L’auto in questione è dotata di un propulsore termico V8 biturbo di 90° che riesce a sprigionare una potenza di 780 Cv e 800 Nm di coppia. Si tratta della potenza più alta mai raggiunga da un 8 cilindri di Maranello. Ci sono poi tre motori elettrici che arrivano a sviluppare altri 220 Cv portando così la potenza combinata dei propulsori a 1.000 Cv. Grazie alla batteria agli ioni di litio questo modello riesce a garantire un’autonomia di 25 km nella modalità elettrica. Questa Ferrari riesce a raggiungere una velocità massima di 340 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi, mentre tocca la sua top speed in 6,5 secondi. Numeri importanti insomma che fanno presagire a qualcosa di altrettanto spettacolare anche per la nuova elettrica in arrivo nel 2025.

L’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, come riportato da ANSA, durante una conferenza all’Italian Tech Week di Torino ha voluto fare il punto della situazione: “Siamo sulla buona strada per il progetto. La vettura nuova verrà presentata nel quarto trimestre del 2025. Per sviluppare questa full electric stiamo lavorando con partner insoliti. Noi partiamo sempre dalle emozioni per sviluppare un’auto”.