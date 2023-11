Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Comunicato stampa Honda Honda presenta il prototipo del sistema di nuova generazione di celle a combustibile

Honda, leader globale nel settore automobilistico, ha recentemente svelato la sua ultima innovazione: una nuova generazione di celle a combustibile. Questa presentazione, avvenuta durante la Settimana dell’Idrogeno, non è solo un traguardo significativo per Honda, ma rappresenta anche un passo avanti importante verso la neutralità carbonica.

La versatilità e la durata del nuovo sistema

Honda ha mostrato al Brussels Expo un concept innovativo, che si distingue per la sua eccezionale versatilità e durata. Questo sistema è il risultato di un impegno costante per lo sviluppo sostenibile, dimostrando l’abilità di Honda di adattarsi a varie condizioni e situazioni di marcia.

Molte aziende hanno collaborato con Honda per l’integrazione dei sistemi di celle a combustibile nei loro programmi di sviluppo. Questa sinergia tra diversi brand evidenzia la crescente importanza dell’idrogeno come fonte di energia pulita. Si prevede che la commercializzazione della prima serie di sistemi a celle a combustibile avvenga entro il 2025.

Questi sistemi non saranno soltanto efficaci per i veicoli di grandi dimensioni, ma anche per infrastrutture su larga scala. Un esempio è il CR-V FCEV, un SUV che sarà disponibile in America e Giappone nel 2024 e che utilizzerà questa forma di alimentazione.

Investimenti in tecnologia pulita e efficiente

Honda si sta dedicando allo sviluppo di soluzioni di celle a combustibile che siano non solo pulite, ma anche a bassa rumorosità e vibrazioni. Questa tecnologia troverà applicazione in settori che vanno dal trasporto globale alla logistica. In collaborazione con Isuzu Motors, Honda ha iniziato test di lunga durata su strada, che dovrebbero concludersi entro la fine dell’esercizio fiscale corrente.

La tecnologia delle celle a combustibile di Honda è il frutto di oltre 30 anni di ricerca sull’alimentazione a idrogeno. Nel 2002, Honda ha lanciato la FCX, il primo FCEV a zero emissioni disponibile negli Stati Uniti e in Giappone. Seguì nel 2008 la FCX Clarity, e nel 2016 la Clarity Fuel Cell, una berlina a cinque posti che offre prestazioni paragonabili a quelle di un’auto convenzionale, ma senza emissioni di CO2.

Il sito di produzione di idrogeno verde a Offenbach, Germania

Per supportare questo sviluppo, Honda ha creato un impianto di produzione di idrogeno verde presso la sua sede di Offenbach, in Germania. Questo sito sfrutta l’energia solare in eccesso da impianti fotovoltaici per produrre idrogeno verde attraverso l’elettrolisi, ampliando il campo di applicazione nel settore della gestione dell’energia.

Ingo Nyhues, Vicedirettore Generale di Honda Motor Europe, ha sottolineato l’importanza di questo sviluppo: “Le caratteristiche del prototipo di nuova generazione di celle a combustibile sono ideali per rispondere alle esigenze di molti settori industriali… La nostra esperienza di oltre 30 anni nella Ricerca & Sviluppo sull’idrogeno e nella commercializzazione dei FCEV è la base perfetta per portare le nostre tecnologie verso nuovi settori in Europa e sostenere le ambizioni zero emissioni nette della regione“.

L’impegno di Honda nello sviluppo di tecnologie sostenibili e pulite, come dimostrato dalla nuova generazione di celle a combustibile, rappresenta un esempio significativo di come l’innovazione possa guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile. Con queste iniziative, Honda non solo consolida la sua posizione come leader nel settore automobilistico, ma contribuisce attivamente alla realizzazione di un mondo più pulito e più verde per le generazioni future.