Fonte: Ufficio Stampa DR Il top di gamma del Gruppo DR Automobiles, è la nuova Sportequipe 8 Plug-in Hybrid

Il Gruppo DR Automobiles è una realtà che ha fatto passi da gigante nel corso della sua esistenza e oggi è uno dei nomi di punta del mercato nostrano. L’ultima nata si chiama Sportequipe 8 Hybrid Plug-in e rappresenta il top di gamma della famiglia. Oltre a sfoggiare spazio per sette passeggeri, garantisce una tecnologia all’avanguardia, grazie alla soluzione PHEV che permette di possedere sotto al cofano la straordinaria potenza di 317 CV.

Si tratta, naturalmente, di una potenza di sistema, frutto della combinazione tra un motore termico 1.5 turbo benzina da 108 kW e di due motori elettrici (uno da 55 kW, l’altro da 70). Quest’ultimi vengono alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,3 kWh, per un’autonomia totale di 80 km.

Il recupero dell’energia

La Sportequipe 8 possiede tre sistemi di recupero energia in fase di decelerazione. Inoltre, i due motori elettrici recuperano energia anche in fase di frenata, a seconda dell’intensità dell’arresto col piede piantato sul freno. In entrambi i casi l’energia meccanica viene convertita in energia elettrica, in grado di ricaricare il pacco batterie. In questo modo si ottiene un pizzico di autonomia in più, che all’occorrenza può fare molto più che comodo. Le batterie, poi, si ricaricano anche quando la vettura è stazionaria o in fase di parcheggio, con il motore termico acceso e al minimo dei giri.

Come funziona il sistema Hybrid

La Sportequipe 8 ha un sistema Hybrid che funziona in diversi modi:

con un solo motore elettrico a basse velocità e con il pacco batterie carico;

con entrambi i motori elettrici a velocità intermedie, con il pacco batterie carico;

extended range, con due motori elettrici in serie, di cui uno ricarica le batterie, a basse velocità e con un basso livello di carica del pacco batterie;

in parallelo, con il motore termico e i due elettrici, in fase di accelerazione;

con il solo motore termico quando è basso il livello di carica del pacco batterie e la velocità è sostenuta.

Il risultato finale è un’autonomia complessiva in HEV molto rilevante, più di 1.000 chilometri.

Sportequipe 8, quanto spazio!

Lo abbiamo detto anche in precedenza, uno dei punti forti di questa vettura del Gruppo DR Automobiles, è lo spazio. Sette posti comodi e abitacolo arioso (come il DR 7.0), anche grazie al tetto panoramico. Inoltre, non mancano le dotazioni e i sistemi per rendere il viaggio più piacevole e immersivo. Parliamo di: soft touch Keyless System, sistema di telecamere a 360° con parking assistant, ricarica wireless per lo smartphone e sistema audio surround. Ai quali si aggiunge il grande display infotainment da ben 26,4”, che consente di gestire e tenere sott’occhio tutte le funzioni prioritarie dell’auto. Il tunnel centrale, oltre al cambio DHT e i comandi di commutazione tra full electric ed Hybrid, ospita anche il touch LCD da 9” del climatizzatore bizona che prevede un sistema di purificazione dell’aria.

Il pacchetto della vettura viene completato dai cerchi in lega da 20” e dai seguenti ADAS di II° livello: adaptive cruise control, segnalazione angoli ciechi, allarme collisione posteriore, allarme collisione anteriore, frenata di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, assistenza al cambio di corsia, avviso cambio corsia, anabbaglianti/abbaglianti intelligenti, allarme apertura portiere in caso di ostacoli, assistente di viaggio con rilevamento traffico.

Prezzo di listino

Il prezzo di listino è di 49.900 euro, full optional di serie. La versione Exclusive con wrapping ed interni in Alcantara pregiato costa 5.000 euro in più. La Sportequipe 8 Hybrid Plug-in sarà disponibile dal 2024 con un sistema di alimentazione tri-fuel: elettrico, benzina, GPL. Non resta che scoprirla in prima persona.