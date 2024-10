Fonte: 123RF In tangenziale col monopattino a Milano

Nelle strade delle nostre città siamo ormai sempre più abituati a vedere monopattini elettrici scorrazzare qua e là ma anche a utilizzarli. Questo piccolo mezzi di trasporto sta infatti conquistando sempre più persone, di fasce d’età differente, che ne apprezzano la comodità per i piccoli spostamenti urbani: grazie a questi mezzi di trasporto smart è infatti possibile evitare di restare imbottigliati nel traffico, come spesso accade alle automobili, e risparmiare anche il tempo che altrimenti sarebbe destinato alla ricerca di un parcheggio. Per comprendere a fondo i motivi del successo dei monopattini elettrici non bisogna dimenticare la questione ambientale: la società di oggi è sempre più attenta e sensibile alle tematiche ambientali e per questo motivo in molti cercano soluzione alternative, a zero emissioni, per effettuare i propri spostamenti e i monopattini risultano essere i mezzi elettrici più utilizzati.

Monopattini elettrici in Italia: quanto vengono utilizzati

Nel corso della Milano Green Week 2024, Freeenow ha presentato tutti i vari dati riguardo la micromobilità sostenibile. Analizzandoli emerge che nei primi nove mesi dell’anno, c’è stato un aumento del 40% di corse a emissioni zero, quindi spostamenti utilizzando monopattini elettrici o anche altri veicoli a zero emissioni come eScooters ed eBikes.

Il mezzo elettrico più utilizzato, come dicevamo, è il monopattino, basti pensare che finora sono state circa 65.000 le corse a bordo di questi mezzi nel 2024. Quelle a bordo degli eScooters sono state poche meno, circa 60.000, quelle invece a bordo di eBikes sono state circa 42.000.

Monopattini elettrici: le città italiane dove vengono più utilizzati

La città italiana dove in assoluto i monopattini elettrici sono più utilizzati è Milano: a rivelarlo sono sempre i dati che sono stati diffusi da Freenow. Nei primi nove mesi del 2024 sono state registrate oltre 100.000 corse da parte dei milanesi o di chi si trovava in città a bordo di questi mezzi.

In questa particolare graduatoria Roma si piazza al secondo posto: sono circa 50.000 le corse a bordo di monopattini elettrici che sono state registrate da gennaio a settembre compreso. Chiude il podio Torino: nel capoluogo di regione del Piemonte le corse registrate sono state invece 30.000.

La classifica rimane invariate anche tenendo in considerazioni l’utilizzo degli altri mezzo a zero emissioni: al primo posto resta Milano, con 105.000 corse effettuate sui mezzi elettrici per la micromobilità, al secondo Roma con 50.000 corse, al terzo Torino. La città piemontese, inoltre, è leader nazionale per numero di eBikes a disposizione degli utenti (circa 2.000) ed è alterno posto per quel che riguarda il numero di eScooters.

L’Italia Paese leader della micromobilità urbana sostenibili

I dati riguardanti il trasporto urbano rivelano però anche un altro dato molto interessato: l’Italia è il Paese europeo leader per quel che riguarda la micromobilità urbana sostenibile. L’Italia è anche la nazione che offre ai cittadini il maggior numero di monopattini elettrici. Seguono nazioni come la Germania, la Spagna e la Francia.

L’Italia è anche nelle prime tre posizioni tra i vari Paesi europei per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzo di altri mezzi di trasporto elettrici, come eScooters e eBikes.