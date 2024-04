Fonte: Ufficio Stampa Dongfeng Arriva Mhero 1, la nuova BEV cinese 100% elettrica.

Arriva dalla Cina la BEV 100% elettrica capace di scalare le vette più impervie: si chiama Mhero 1 ed è prodotta da Mengshu, una controllata del gruppo Dongfeng.

Mhero 1, nuovo fuoristrada cinese a zero emissioni

Il carattere aggressivo di Mhero 1 è visibile subito a partire da logo nella calandra che rappresenta la stilizzazione di un’antica maschera da guerriero. La BEV cinese lancia il guanto di sfida alla GMC Hummer elettrica: al pari del modello rivale americano, anche la 4×4 è ispirata al mondo militare.

Il look muscoloso, in stile autoblindo, è però molto originale: le forme sono spigolose e quadrate e ricordano vagamente alcuni aerei da combattimento. Le dimensioni sono generose, da vero panzer: 4,99 metri di lunghezza, 2,08 di larghezza e 1,93 di altezza per superare ogni tipo di avversità. Nessuna salita può mettere in difficoltà la Mhero 1: può affrontare senza battere ciglio ostacoli di 90 centimetri e, in condizioni ottimali, anche pendenze fino al 100%, secondo quanto dichiarato dalla Casa.

Gli interni: il lusso non manca

A fronte di un’estetica molto militaresca, gli interni sorprendono, regalando un abitacolo davvero lussuoso, rivestito in legni pregiati, alluminio e morbida pelle. Gli inserti di legno sono piacevoli alla vista e al tatto, mentre i rivestimenti in pelle giocano un ruolo decisivo nella percezione di interni premium.

Nel fuoristrada del Gruppo Dongfeng Motors, che ha aperto alla possibilità di produrre auto direttamente in Italia, sono presenti anche dei tavolini, con finiture in legno, a beneficio dei passeggeri della seconda fila. Le sedute della Mhero 1 sono tutte ventilate, riscaldate e regolabili elettronicamente.

A fronte di tanto lusso, anche il comparto tecnologico è di primissimo livello: c’è uno schermo da 12,3 pollici per il passeggero e un touchscreen da 8 pollici incastonato nella console che divide le due sedute esterne del divanetto. Dallo schermo touch della consolo è possibile controllare praticamente di tutto: il climatizzatore, le luci, le funzioni multimediali, i sedili e l’impianto hi-fi firmato Dynaudio.

Il powertrain della BEV 100% elettrica

La Mhero 1 è dotata di un powertrain a trazione integrale composto da quattro motori elettrici, due per assale, e da una batteria Nmc da 142,7 kWh, per un totale di 1.088 Cv di potenza e 1.400 Nm di coppia. La BEV a zero emissioni riesce a passare da 0 a 100 chilometri orari in 4,2 secondi, mentre la velocità massima autolimitata è di 180 chilometri orari.

L’autonomia dichiarata da parte della Casa madre è di 450 chilometri: un dato che risulta molto simile a quello della “sorellina” Nammi 01, la compatta cinese del Gruppo Dongfeng presentata al Salone di Chengdu.

La ricarica consente di passare dal 30 all’80% in circa 45 minuti, andando a ricaricare in CC a un picco massimo di 100 kW. Bisogna tenere presente, inoltre, che gli accumulatori della Mhero 1 sono impermeabili e consentono all’auto di procedere fino a una profondità di 90 centimetri.

Disponibilità e prezzo

Al momento la Mhero 1, nel mercato automobilistico europeo, è disponibile in Svizzera, dove è distribuita dalla Noyo: si tratta di una nota società d’importazione di BEV cinesi d’alta gamma. Il prezzo di listino della BEV cinese 100% elettrica è di 148.990 franchi, pari a circa 152.000 euro al cambio attuale.