In Norvegia circolano più auto elettriche che a benzina: un traguardo storico per la mobilità sostenibile

La Norvegia ha ufficialmente raggiunto un traguardo che molti Paesi possono solo sognare: le auto elettriche hanno superato le vetture a benzina in termini di circolazione sulle strade nazionali. Un risultato straordinario che consolida il Paese scandinavo come leader globale nella transizione verso una mobilità a zero emissioni. Secondo le analisi pubblicate dal Governo norvegese, in collaborazione con l’associazione dell’industria automobilistica locale, la quota di auto elettriche vendute ha raggiunto il 94% del totale ad agosto, segnando un sorpasso storico. Questo dato riflette un cambiamento radicale nelle abitudini di consumo e nella visione del futuro del trasporto.

La transizione va oltre le aspettative

La Norvegia è sempre stata all’avanguardia nella promozione delle auto elettriche, grazie a una combinazione di fattori come l’alto reddito pro capite, una solida rete di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e una bassa densità di popolazione, che facilita l’infrastrutturazione capillare per la ricarica dei veicoli. Già anni fa, quando altrove il dibattito sulla transizione era appena iniziato, i norvegesi avevano abbracciato con entusiasmo le vetture a batterie.

Nel 2025, la Norvegia aveva fissato l’obiettivo di ridurre la quota di auto termiche vendute sotto il 10%. Questo target è stato raggiunto con più di un anno di anticipo, dimostrando che la spinta verso la mobilità sostenibile è andata ben oltre le aspettative. La domanda di auto a benzina è crollata a tal punto che molti costruttori hanno deciso di ritirare dal mercato i modelli termici, concentrandosi esclusivamente su veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Questo fenomeno non è solo il frutto di incentivi governativi generosi, ma anche della crescente consapevolezza dei consumatori sull’impatto ambientale del trasporto privato. Le auto elettriche offrono numerosi vantaggi: costi di manutenzione ridotti, zero emissioni durante la guida e una guida silenziosa e confortevole. Inoltre, i cittadini norvegesi godono di vantaggi economici e pratici, come l’esenzione dai pedaggi autostradali e la possibilità di parcheggiare gratuitamente in molte città.

Un’evidente differenza di ritmo

Secondo i dati del Governo norvegese, a fine agosto le auto elettriche in circolazione erano 751.450, contro le 755.244 auto a benzina. Tuttavia, con un ritmo di vendite che vede circa 10.000 nuove auto elettriche immatricolate ogni mese rispetto a poche centinaia di auto a benzina, il sorpasso era inevitabile e, anzi, già atteso per settembre.

A breve, le vetture a zero emissioni supereranno anche il totale combinato delle auto a benzina e diesel. Si stima che questo avverrà entro i prossimi tre anni, segnando una svolta epocale nella storia della mobilità norvegese. Le auto diesel, un tempo molto popolari grazie ai bassi consumi e agli incentivi fiscali, hanno perso quote di mercato a partire dal 2017, quando la consapevolezza sulle emissioni nocive di NOx e particolato ha portato a un cambio di percezione tra i consumatori.

Il fenomeno del sorpasso elettrico è destinato a continuare e accelerare, con l’ulteriore supporto delle politiche governative volte a incentivare l’acquisto di veicoli elettrici e a disincentivare le alternative più inquinanti. Ad esempio, sono previsti ulteriori investimenti in infrastrutture di ricarica, con l’obiettivo di rendere ancora più accessibile e pratico l’uso delle auto elettriche anche nelle aree rurali.

Norvegia: un modello da seguire

La Norvegia è riuscita a raggiungere questi risultati grazie a una strategia di lungo periodo, basata su incentivi economici, agevolazioni fiscali e una chiara visione del futuro sostenibile. Il Paese ha dimostrato che, con una forte volontà politica e un impegno condiviso da cittadini e industria, è possibile accelerare il passaggio verso una mobilità sostenibile.

Per gli altri Paesi europei, la sfida sarà quella di replicare il modello norvegese adattandolo alle proprie peculiarità. In Italia, ad esempio, le vendite di auto elettriche sono ancora in crescita, ma la quota di mercato è lontana dai numeri norvegesi. C’è bisogno di un impegno maggiore sia dal punto di vista delle infrastrutture sia sul fronte delle politiche di incentivo per rendere l’acquisto di una auto elettrica una scelta accessibile per tutti.