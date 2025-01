Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Nio Il SUV elettrico Onvo L60 approderà anche in Europa a un prezzo molto competitivo

Elettrico e low-cost: due concetti che appaiono agli antipodi, quasi l’uno escludesse l’altro. Eppure, la convinzione, radicata nella mente del pubblico europeo, potrebbe presto essere ribaltata, anche per merito del SUV Onvo L60. In Cina, ad esempio, hanno già trovato la chiave di tenere sotto controllo i prezzi rivolgendosi alle masse.

Il vantaggio competitivo accumulato da Pechino, mediante una campagna lungimirante di transizione ecologica, rischia di essere difficile da recuperare. I dazi doganali imposti dall’Unione Europea non sembrano in grado di intaccare il fascino della Onvo L60, un’opzione per tutte le tasche. Nonostante il gran giorno del debutto nel Vecchio Continente debba ancora arrivare, la vettura ha il potenziale per impensierire le Case occidentali perché a certe condizioni è difficile trovare alternative migliori.

Un SUV che fa parlare di sé

La vettura punta dritto al cuore di chi cerca stile e praticità in un unico SUV. Con una batteria da 60 kWh (in alternativa, saranno disponibili i tagli da 85 e 150 kWh), promette circa 555 km con una singola carica, sulla scia di competitor di classe superiore, tra cui la versione RWD della Tesla Model Y 2025 (593 km) appena svelata. E, una volta dentro, conquista davvero: interni spaziosi, materiali curati e un’atmosfera dove il comfort e la raffinatezza rispondono all’unisono.

Ma il fiore all’occhiello è forse rappresentato dalla tecnologia: il display touchscreen da 17,2 pollici, la connettività avanzata e i sistemi ausiliari alla guida semplificano la vita al conducente. L’Onvo L60 non è solo un SUV elettrico, ma una dichiarazione di come il futuro della mobilità possa essere alla portata di tutti.

“Onvo ha la missione di creare una vita familiare migliore – ha commentato al lancio del marchio il presidente Alan Ai, che ricopre anche la carica di vice senior della controllante Nio -, e il modello L60 accompagnerà i suoi utenti alla scoperta del mondo, celebrando la felicità in ogni percorso che intraprenderemo con la famiglia”.

William Li, fondatore, presidente e CEO di Nio, ha dichiarato: “Avviata tre anni fa, Onvo ha già sviluppato un insieme completo di capacità di sistema, ulteriormente potenziato dalle competenze e risorse accumulate da Nio negli ultimi dieci anni. Con l’aggiunta di Onvo alla nostra gamma di marchi, siamo in grado di raggiungere e servire un numero maggiore di utenti. Sfruttando la competitività sistemica dell’intera azienda, abbiamo piena fiducia in Nio e Onvo”.

Il prezzo

La capacità di ricarica rapida è un ulteriore punto di forza dell’Onvo L60. In meno di un’ora recupera fino all’80% di energia. Così risponde a un pubblico ampio ed eterogeneo, fatto sia da pendolari sia da chi è abituato alle lunghe trasferte. Tra i sistemi di sicurezza di ultima generazione, troviamo la frenata automatica d’emergenza, il controllo dell’angolo cieco e l’assistenza al mantenimento della corsia.

Il vero asso nella manica riguarda, però, la produzione. Grazie agli investimenti costanti in ricerca e sviluppo, l’azienda è riuscita a contenere i costi e offrire un prezzo competitivo. Infatti, l’Onvo L60 dovrebbe essere acquistabile in Europa a meno di 20.000 euro. Con una combinazione vincente di autonomia, tecnologia avanzata e un costo accessibile, il SUV a zero emissioni promette di ridefinire il concetto di mobilità sostenibile. Un passo importante verso un futuro più verde e inclusivo.