Fonte: Ufficio Stampa Nio Firefly EV inaugura la storia di un marchio tutto nuovo

In un settore globalizzato come non mai, i produttori automobilistici cinesi puntano alla grande ribalta. I confini locali ormai sono troppo stretti, e il Nio Day 2024 ne ha fornito l’ennesima conferma. Durante l’evento, il gruppo ha presentato un nuovo marchio, firefly, specializzato nelle vetture low-cost. E per partire subito col botto, ha svelato il primo modello: una piccola elettrica destinata a scrivere una pagina importante nella mobilità green. Il suo punto di forza? Un prezzo accessibile, pensato per essere alla portata anche delle famiglie “normali”.

Guardate le sue forme: hanno un’aria familiare? Non è un caso. Il design nasce sotto la guida di Kris Tomasson, ex BMW e Coca-Cola, che ha saputo coniugare linee moderne ed eleganti con un approccio pragmatico. Questo contribuisce a renderla ancora più competitiva. Certo, il prezzo fa la sua parte – appena 19.500 euro in Cina, con la formula del pre-order – ma rappresenta giusto una delle frecce nella faretra. La vettura funge, infatti, da apripista: altre city car, e non solo, seguiranno presto. Una strategia che si ispira al numero tre, simbolo nella numerologia cinese di energia creativa e continua espansione.

Un debutto che inorgoglisce l’Italia

Da italiani, la première ci rende orgogliosi. Alla presentazione, la piccola cinque porte è stata definita “perfetta per città come Roma”. Con un raggio di sterzata limitato a 4,7 metri, districarsi nelle affollate vie urbane diventa elementare. E non manca una nota d’audacia: i portavoce la definiscono “più smart di una Mini, più mini di una Smart”. Un gioco di parole che sottolinea il suo essere compatta e intelligente, un equilibrio ideale per la mobilità cittadina.

Ma la vera rivoluzione si manifesta nelle tecnologie a bordo. Tra queste, spicca un sistema di parcheggio totalmente automatizzato: basta scendere dall’auto e lasciarla posteggiare da sola: un assaggio di futuro, dove la praticità incontra l’innovazione.

La promessa di qualità e sicurezza

Nio ha già dimostrato di saper conquistare il mercato globale con prodotti di alto valore. Con firefly, il gruppo introduce un terzo brand, complementare ai già noti Nio e Onvo. Ispirato alle lucciole, firefly punta a combinare libertà e unicità con solidità e affidabilità. Nonostante le dimensioni compatte, sul fronte della sicurezza potrebbe distinguersi in modo significativo. Secondo il costruttore, la vettura otterrà le cinque stelle EuroNCAP, il massimo dei voti nei test. Tra i suoi punti di forza ci sono nove airbag e un telaio realizzato per l’83% in acciaio altoresistenziale. Inoltre, con una rigidità torsionale di 35.700 Nm per grado, si posiziona come la compatta più rigida al mondo.

Sull’abitacolo, Nio mantiene ancora il riserbo, promettendo di svelarlo al Salone di Shanghai in aprile, quando la vettura sarà pronta a scendere in strada. Tuttavia, alcune anticipazioni sono già emerse. Il frunk anteriore, con una capacità di 92 litri, è lavabile e dotato di tappo di drenaggio, perfetto per riporre oggetti di uso quotidiano o dopo una giornata fuori porta. Al posteriore, il bagagliaio offre fino a 1.250 litri, accessibile tramite un portellone ad apertura elettrica. Della versatilità, firefly fa, insomma, la sua cifra stilistica, progettata per adattarsi a esigenze urbane e non solo.