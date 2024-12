Nio continua a crescere e sta celebrando i suoi primi dieci anni con il lancio di un nuovo modello: si tratta della Nio ET9, modello destinato a diventare la nuova ammiraglia elettrica della Casa. La vettura era stata svelata lo scorso anno, sotto forma di prototipo, ed è ora pronta a entrare in produzione, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, in un segmento piccolo ma ricco di alternative e marchi premium. La nuova Nio ET9 propone un comparto tecnico di primissimo livello, con tanta tecnologia e un prezzo che riflette il suo posizionamento commerciale. Vediamo i dettagli completi sul modello che andrà ad affiancarsi al SUV elettrico che sfida Tesla.

Un’elettrica di lusso

La Nio ET9 è lunga ben 5,33 metri, con un passo di 3,25 metri e un Cx di 0,203 che conferma l’ottimo lavoro svolto dai progettisti nella realizzazione di un modello che, anche dal punto di vista aerodinamico, è in grado di stupire. Tra le caratteristiche della berlina (con un design che richiama anche il mondo dei crossover, con una linea posteriore da coupé), ci sono cerchi da 23 pollici che contribuiscono a rendere il look ancora più imponente e premium.

Sotto la scocca, inoltre, c’è un sistema composto da due motori elettrici in grado di garantire una potenza massima di 707 CV, con uno 0-100 km/h completato in 4,3 secondi. Il sistema è abbinato a un’architettura a 900 Volt con una batteria da 100 kWh che può garantire un’autonomia di 650 chilometri (nel ciclo Cltc relativo al mercato cinese). In futuro, però, è previsto l’arrivo di una versione con un’autonomia di 1.000 chilometri. Tale versione includerà una batteria con capacità di ben 150 kWh. L’architettura utilizzata per la vettura consente la ricarica fino a 600 kW per ripristinare 255 chilometri di autonomia in appena 5 minuti.

La nuova vettura di Nio è dotata anche delle sospensioni attive SkyRide e del sistema di guida steer by wire che permette di eliminare il collegamento meccanico tra volante e ruote, con una maggiore precisione dello sterzo. Ci sono anche il sistema di guida autonoma Aquila che include decine di sensori ed è in grado di rilevare ostacoli fino a 500 metri di distanza. A gestire il funzionamento del sistema c’è un processore di bordo da 32 core, realizzato con processo produttivo a 5 nm, e affiancato dal software SkyOS. L’abitacolo è a quattro posti, con due sedili posteriori, e può essere personalizzato con tanti accessori, con display posteriori, un impianto audio Nio LYRA di alta qualità e persino con un frigorifero.

Prezzo e disponibilità

La nuova Nio ET9 è vicinissima al lancio commerciale: la nuova ammiraglia di casa Nio, infatti, sarà disponibile a partire dal mese di marzo 2025. Inizialmente, le vendite partiranno esclusivamente sul mercato cinese dove è previsto un prezzo di listino che, al cambio attuale, è di circa 103.000 euro. Da notare, però, che la vettura potrà essere acquistata anche in una versione priva del pacco batterie, che andrà noleggiato con un canone mensile (legato alla capacità della batteria stessa). In questo caso, sarà possibile risparmiare circa 15.000 euro sul costo d’acquisto della vettura. Per il momento, non ci sono informazioni in merito all’arrivo in Europa del modello. Maggiori dettagli in tal senso potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.