Fonte: Ufficio Stampa NIO La nuova NIO ET9 ha un'architettura a 900 Volt

NIO guarda al futuro con la presentazione della nuova NIO ET9, svelata ufficialmente in occasione del NIO Day 2023. Si tratta della nuova ammiraglia elettrica con cui la Casa cinese punta a rafforzare il suo ruolo di riferimento nel settore della mobilità a zero emissioni, lanciando la sfida a un’auto simbolo come la Tesla Model S. Alla base del progetto della nuova ammiraglia c’è tanta tecnologia oltre a una nuova architettura a 900 Volt.

Un’elettrica di nuova generazione

Con il progetto della nuova NIO ET9, la Casa cinese, che da un paio d’anni ha iniziato la sua espansione in Europa, alza l’asticella, proponendo un’ammiraglia elettrica di nuova generazione, ricca di tecnologia e con tanti punti di forza. La vettura ha linea da fastback e una lunghezza di ben 5,324 mm che chiarisce subito il carattere premium del progetto.

Per quanto riguarda le altre dimensioni, invece, la nuova elettrica di NIO si caratterizza per 2,016 metri di larghezza, 1,62 metri di altezza massima e per un passo di ben 3,25 metri. Esteticamente, soprattutto nella parte frontale, la NIO ET9 riprende le linee che caratterizzano il design delle ultime produzione della Casa.

In attesa del debutto commerciale, NIO ha confermato le caratteristiche tecniche della sua ammiraglia. La vettura arriverà sul mercato con un sistema dual motor, che permetterà di sfruttare la trazione integrale. Il motore anteriore è in grado di erogare una potenza massima di 245 CV mentre quello posteriore è da 462 CV.

La potenza complessiva della vettura sarà di ben 707 CV. Per il momento, non sono state fornite informazioni sulle prestazioni. Tra le specifiche c’è spazio anche per una maxi-batteria, con capacità di 120 kWh. In futuro, naturalmente, la NIO ET9 potrebbe essere realizzata anche in altre varianti, sia per quanto riguarda la motorizzazione che la batteria.

La ET9, inoltre, integra una nuova architettura elettrica a 900 Volt, con un modulo di potenza proprietario in carburo di silicio da 1.200 Volt. Quest’architettura consente la ricarica della batteria fino a 600 kW, con la possibilità di recuperare 255 chilometri di autonomia in appena 5 minuti. Si tratta di un valore superiore all’attuale ricarica rapida più veloce al mondo.

Fonte: Ufficio Stampa NIO

All’interno dell’abitacolo, composto da quattro sedili (2+2) c’è tanta tecnologia, con ben quattro display a partire dall’unità centrale per l’infotainment da 15,6 pollici. Ci sono, inoltre, due display da 14,5 pollici montati sul retro dei sediolini anteriore e un quarto display, da 8 pollici, posizionato nel corridoio tra i due sedili posteriori.

La nuova NIO ET9 propone un ricco comparto di ADAS, gestiti dal sistema operativo SkyOS e da una CPU a 32 core con processo produttivo a 5 nm. Tra i tanti sensori a disposizione dei sistemi ADAS ci sono anche 3 LiDAR. A completare il comparto tecnico troviamo lo steer-by-wire, con l’elettronica che gestisce il funzionamento di volante e ruote, senza un collegamento fisico tra i componenti, l’asse posteriore sterzante e le sospensioni attive.

Già preordinabile

La nuova NIO ET9 è già disponibile in preordine, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Al momento, c’è un’unica configurazione, con le specifiche descritte in precedenza, che viene proposta a un prezzo di circa 102.000 euro (considerando l’attuale cambio con lo yuan cinese). NIO ha anticipato, in ogni caso, che le consegne non sono imminenti e partiranno soltanto nel primo trimestre del 2025.