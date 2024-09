Fonte: 123 RF Interni auto Volkswagen in pelle sintetica

La rivoluzione verso una mobilità più sostenibile che è in atto nel settore dell’automotive non passa solamente attraverso lo sviluppo dell’elettrico (anche se, va detto, le vetture a zero emissioni stanno facendo molto fatica a imporsi sul mercato), ma anche dalle innovazioni a tutte le altre componenti. La Volkswagen, per esempio, ha annunciato un cambiamento per quel che riguarda la pelle da utilizzare per i rivestimenti interni sia dei sedili che delle plancia: saranno realizzate in pelle sintetica che verrà ricavata dalla canapa industriale e non, come avviene adesso, da pelle animale.

Volkswagen: l’annuncio sui nuovi interni in pelle sintetica

La notizia è stata annunciata direttamente dalla casa automobilistica tedesca ed è stata spiegata dal responsabile delle strategia del marchio Volkswagen, Andreas Walinger: “L’uso sostenibile delle risorse è un pilastro fondamentale della nostra strategia ‘Accelerate’ ed è quindi saldamente ancorato nella nostra mentalità e nelle nostre azioni”. Andreas Walinger ha anche parlato degli obiettivi che sta portando avanti la Volkswagen: “Il nostro obiettivo è quello di fondere i desideri dei clienti, i requisiti di sostenibilità e gli interessi aziendali”.

Anche Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del Marchio Volkswagen per lo Sviluppo Tecnico, ha parlato della scelta della casa automobilistica di puntare sulla pelle sintetica ricavata dalla canapa: “Nella nostra ricerca di nuovi materiali, siamo molto aperti a nuove idee provenienti da molti settori diversi. Nel Technical Development, poniamo una forte attenzione su soluzioni innovative, creative e sostenibili per lo sviluppo olistico dei veicoli che porti a un risparmio di risorse”.

Volkswagen, interni in pelle sintetica dal 2028

La pelle sintetica ricavata dalla lavorazione della canapa avvera a partire dal 2028. Il nuovo e innovativo rivestimento che, come abbiamo detto, verrà utilizzato sia per ricoprire i sedili che la plancia e gli altri elementi, è denominato Lovr (che è l’acronimo di leather-free, oil-free, vegan and residue-based) ed è realizzato da Volkswagen in collaborazione con una start-up tedesca, la Revoltech GmbH.

E proprio il CEO, nonché co-fondatore di Revoltech GmbH, Lucas Fuhrmann è intervento spiegando le qualità della pelle sintetica che verrà realizzata per gli interni delle auto Volkswagen: “Il nostro innovativo materiale di superficie chiamato LOVR, che stiamo sviluppando e testando per l’industria automobilistica in collaborazione con Volkswagen, è scalabile e rivoluzionario per la sostenibilità nel settore automobilistico”.

Le pelle sintetica che verrà utilizzata sarà quella ricavata dalla lavorazione della canapa industriale per l’industria alimentare. Ma potrà essere realizzata usando la canapa di riciclo dei materiali che, se non fossero riutilizzati, sarebbero destinati a finire nella discarica.

Insomma, alla base di questo cambiamento voluto da Volkswagen c’è l’idea di utilizzare il più possibile materiale riciclato. D’altronde, come abbiamo detto anche in apertura, alla base del processo di cambiamento verso una mobilità più sostenibile c’è l’idea da parte delle varie case automobilistiche, Volkswagen compresa, di intervenire in ogni ambito e non fermarsi solamente allo sviluppo di motorizzazioni meno inquinanti. Va inoltre detto che l’utilizzo di pelle sintetica ricavata dalla canapa non abbasserà il livello della qualità, lo assicura la stessa casa automobilistica tedesca.