Fonte: Getty Images Honda e Sony presentano AFEELA la prima auto elettrica

AFEELA è il nuovo veicolo nato dalla joint venture tra Sony e Honda, che abbiamo visto nei giorni scorsi sul palco del CES 2024 di Las Vegas. Una nuova auto elettrica che porta con sé un altissimo numero di tecnologie avanzate a bordo, dalle più semplici – come l’apertura automatica delle portiere quando ci si avvicina – alle più elaborate, come l’utilizzo della piattaforma Snapdragon Ride di Qualcomm.

Per portare l’auto sul palco dell’evento è stata scelta una modalità molto particolare, guidandola a distanza con un controller DualSense, lo stesso che si usa per giocare con PlayStation 5.

Intelligenza artificiale e ADAS

SHM mira a realizzare nuovi ADAS attraverso l’uso di una serie di dispositivi di rilevamento e intelligenza artificiale per la mobilità. Adotterà prima di tutto il Vision Transformer per la percezione e l’apprendimento automatico, volto alla pianificazione del percorso. Inoltre, sarà sviluppato un sistema inedito per garantire la sicurezza a bordo, in cui vengono usati i SoC ad alte prestazioni di Qualcomm Technologies per applicazioni automobilistiche.

La nuova esperienza utente

Sony Honda Mobility aveva già annunciato lo scorso anno una collaborazione con Epic Games per creare nuovo valore nei servizi di mobilità e nell’intrattenimento. In questo momento, SHM ha reso noto lo stato di avanzamento di questa partnership e ha presentato un simulatore che utilizza spazi virtuali per creare una nuova e inedita esperienza utente in mobilità.

SHM fornirà un ambiente in cui creatori e sviluppatori potranno realizzare liberamente applicazioni e servizi per la nuova auto AFEELA, nonché una piattaforma digitale per la co-creazione e l’espressione della creatività. L’obiettivo di Sony Honda Mobility è esplorare la relazione tra persone e mobilità in modo ampio, profondo e aperto.

La nuova auto di Sony, grazie all’accordo con Microsoft, sarà molto probabilmente dotata di un “agente personale conversazionale”, l’assistente alla guida moderno e di ultimissima generazione, che potrà essere attivato utilizzando il servizio Microsoft Azure OpenAI.

La motorizzazione elettrica

L’auto è stata appena presentata al CES di Las Vegas 2024, non si sa nulla ancora sui dati di autonomia ma sappiamo che la batteria dovrebbe avere una capacità pari a 91 kWh e sarà mossa da due motori da 180 kW (245 CV). Una vettura elettrica moderna, dotata di sensori e telecamere in grado di rilevare tutto ciò che accade attorno al veicolo e di facilitare le manovre del conducente, compreso il sistema per il parcheggio automatico.

Per quanto riguarda l’ambito gaming invece sappiamo che Honda e Sony hanno deciso di collaborare anche con lo sviluppatore Polyphony Digital, e quindi l’auto inizialmente potrà essere guidata nella sua riproduzione virtuale sui circuiti di Gran Turismo 7.

Il concept che abbiamo visto nei giorni scorsi è rimasto praticamente invariato nell’aspetto rispetto al prototipo presentato per la prima volta al CES di Las Vegas 2023, ma si è evoluto per avvicinarsi sempre più alla versione definitiva, dedicata alla produzione di massa. Ancora non sappiamo in realtà quanto dovremo aspettare per poter vedere la nuova auto di Sony sulle nostre strade, la AFEELA infatti non sarà lanciata immediatamente sul mercato. Molto probabilmente la data decisa sarà il 2026, quindi tra un paio d’anni, ma la commercializzazione – almeno secondo quanto previsto oggi – è pensata solo per il Nord America. Ma mai dire mai.