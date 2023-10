Lo scooter elettrico Made in USA che sembra uscito da Cyberpunk 2077: P1 di Infinite Machine, il Tesla Cybertruck su due ruote, presto in Europa

Linee spigolose e un profilo massiccio, tutto in acciaio e alluminio: guardando al nuovo scooter P1 tutti hanno notato una certa somiglianza con il Tesla Cybertruck. Lo scooter elettrico realizzato dalla start-up Infinite Machine di Eddie e Joseph Cohen, con sede a Brooklyn, nasce in effetti con lo stesso obiettivo dichiarato del pick-up di Elon Musk: P1 vuole essere diverso da ogni altro veicolo della sua classe.

A differenza del Cybertruck, però, lo scooter futuristico di Infinite Machine sembra destinato a debuttare molto presto: i fratelli Cohen hanno già ventilato l’ipotesi di estendere le esportazioni in Europa già a partire dal 2024.

P1, la risposta al Cybertruck

Il Cybertruck è ancora un desiderio, almeno nei cuori dei quasi due milioni di clienti che lo hanno pre-ordinato senza sapere neanche quando entrerà in produzione. Ma c’è chi prova a riempire il vuoto portando sul mercato un mezzo altrettanto futuristico, spigoloso e massiccio quanto basta, pronto a rivoluzionare il mercato degli scooter elettrici.

Si chiama P1, è uno scooter elettrico Made in USA ed è diverso da qualunque altra cosa abbiamo visto viaggiare su due ruote: angoli vivi, liscissime superfici in alluminio, un frontale che sembra uscito da Cyberpunk 2077.

Lo scooter realizzato da Infinite Machine – start-up newyorchese dei fratelli Eddie e Joseph Cohen – è per il momento solo un prototipo, ma sembra destinato a conquistare il mercato: il primo slot di prevendita, che contava 1000 esemplari, è già sold out.

Merito del design futuristico, ma anche dell’estrema funzionalità di P1, che permette di montare e smontare facilmente i pannelli ai lati della sella per trasformarli in portabagagli oppure in due grossi altoparlanti larghi quanto il fianchetto, rendendo il veicolo una sorta di boombox su ruote in chiave cyber. Le amabili stranezze del P1 non finiscono qui: chi cercava uno scooter elettrico dotato di rimorchio a misura (e in tinta) sarà entusiasta di sapere che il nuovo scooter di Infinite Machine dispone anche di carrello portaoggetti, nella lista degli optional.

Infinite Machine: P1 presto anche in Europa

Il propulsore elettrico da 6 kW del nuovo scooter P1 (12 kW di picco massimo) è alimentato da due batterie removibili da 4,3 kWh, che gli consentono un’autonomia di 100 chilometri con un pieno di energia. Il P1, che può raggiungere una velocità massima di 90 km/h e si può guidare a partire da 16 anni, è dotato di Turbo Boost, retromarcia e sistema di sicurezza che blocca il veicolo in caso di tentativo di furto.

Il raggio di sterzata, di appena 1.400 mm, consente manovre agili e intuitive anche su strade strette e nel traffico del centro cittadino, mentre l’App per smartphone dedicata permette di gestire e monitorare lo scooter da remoto.

Nonostante sia ancora alla fase di prototipo, il P1 di Infinite Machine è già un successo di mercato: negli Stati Uniti i preordini dei primi 1000 esemplari sono andati esauriti nel giro di pochissimo tempo, e saranno recapitati tra 12-18 mesi. Il nuovo scooter elettrico, disponibile nelle colorazioni alluminio e total black, è proposto Oltreoceano al prezzo di 10.000 dollari.

I fratelli Cohen hanno dichiarato che stanno valutando la possibilità di lanciarlo sul mercato europeo già a partire dal prossimo anno. Il prezzo, va da sé, potrebbe essere rivisto per l’occasione.