Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: comunicato stampa Stellantis Stellantis servizi auto connessi

Stellantis, il colosso italo-francese dell’automotive, è in prima linea nell’innovazione e nella trasformazione del settore. La loro visione si concentra sull’obiettivo ambizioso: entro il 2024, otto veicoli su dieci venduti in Europa saranno connessi. Questa strategia, che va oltre l’elettrificazione, mira a rivoluzionare la mobilità, enfatizzando la sicurezza, la facilità di vita e un’esperienza di viaggio emozionante.

Obiettivi strategici di Stellantis

Obiettivi chiari e concreti. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha posto le basi per una divisione software integrata perfettamente con i 14 brand del gruppo. L’obiettivo è rafforzare il legame con i clienti, focalizzandosi sull’elettrificazione, servizi connessi e guida autonoma. Il piano “Dare Forward 2030” si basa su tre pilastri: Care, Tech e Value. Si prefigge di connettere 34 milioni di auto, realizzare fino a 400 milioni di aggiornamenti software all’anno, raggiungere un fatturato di 20 miliardi di euro e un margine del 40%.

Tre pacchetti per ogni esigenza. Stellantis offre tre pacchetti di servizi connessi: Connect ONE, Connect PLUS e Connect PREMIUM. Ogni pacchetto è progettato per soddisfare diverse esigenze, dalla sicurezza alla connettività avanzata. Inoltre, sono disponibili pacchetti business specifici attraverso Free2Move, Mobilisights e servizi assicurativi di Stellantis Financial Services.

La visione futuristica di Stellantis

I servizi connessi al centro della trasformazione, la pandemia ha accelerato la trasformazione digitale nell’automotive. Santo Ficili, Managing Director di Stellantis in Italia, sottolinea l’importanza dell’online e della configurazione remota delle auto. L’elettrificazione è un altro punto focale, con investimenti significativi da parte di Stellantis, ma è necessaria la collaborazione di tutti gli attori del settore, inclusi i governi.

Queste le parole precise di Santo Ficili, Managing Director di Stellantis in Italia: “Negli ultimi anni il mercato dell’auto ha affrontato sfide impegnative, in gran parte legate ai cambiamenti che la mobilità e i veicoli stanno affrontando. Ora che l’innovazione si è consolidata, la prossima sfida è in realtà un ritorno a una nuova normalità, con auto sempre più connesse e in grado di soddisfare livelli di sicurezza stringenti, semplificando la vita a bordo“.

Ficili afferma che il futuro non sarà un ritorno al passato. L’obiettivo non è tornare alla normalità pre-pandemia, ma adattarsi a una nuova realtà in cui domanda e offerta si bilanciano diversamente. Nel 2022, la connettività ha giocato un ruolo cruciale, con una crescita significativa nel mercato italiano e globale. L’ambizione di Stellantis è che l’80% dei veicoli venduti in Europa nel 2024 siano connessi.

L’importanza crescente dei servizi connessi

Delphine Lafon, Head of Europe Marketing Connected Services di Stellantis, evidenzia come i servizi connessi stiano diventando essenziali. Questi servizi rendono la vita più semplice, offrono tranquillità e aiutano a risparmiare tempo e denaro. Stellantis sta portando avanti questa evoluzione, integrando smartphone e tecnologia smart nei propri veicoli.

Stellantis offre una varietà di servizi, come My Alert per la sicurezza in caso di furto, E-ROUTES per la navigazione intelligente di veicoli elettrici, e la compatibilità con servizi di interazione vocale come Amazon Alexa Voice Service o ChatGPT. Inoltre, ci sono i servizi OnDemand, che permettono di accedere a una vasta gamma di funzionalità aggiuntive, come la ricarica elettrica e la consegna sicura dei pacchi direttamente nel veicolo.

Stellantis sta riscrivendo le regole dell’automotive, con una visione che integra tecnologia avanzata, connettività e un’esperienza di guida rivoluzionaria. Con una gamma di servizi sempre più ampia e personalizzata, Stellantis non solo risponde alle esigenze attuali dei consumatori, ma anticipa anche le tendenze future, posizionandosi come leader nella trasformazione dell’industria automobilistica.