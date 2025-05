17enne senza patente investe un carabiniere a Palermo e tenta la fuga: l'inseguimento e l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 17enne di Bagheria è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dai Carabinieri di Santa Flavia, comune in provincia di Palermo. L’episodio è avvenuto durante un controllo stradale in via Cristoforo Colombo, quando il giovane, senza casco, ha investito un militare e si è dato alla fuga.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il giovane non si è fermato all’alt e ha investito uno dei militari, fuggendo per le vie limitrofe. La segnalazione ha permesso ai Carabinieri del Radiomobile di intercettarlo in via Vittorio Emanuele Orlando, dove il ragazzo percorreva contromano la strada. Nonostante la presenza della pattuglia, il fuggitivo ha impattato frontalmente contro l’auto di servizio.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Dopo l’incidente, il 17enne ha abbandonato il mezzo e ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Il motociclo, privo di targa e copertura assicurativa, è stato sequestrato. È emerso che il minorenne non aveva mai conseguito la patente di guida.

Le conseguenze legali

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, il giovane è stato condotto presso l’Istituto Penale per i minorenni “Malaspina”. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto il collocamento in comunità. È importante sottolineare che il giovane è attualmente solo indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del processo. Maggiori dettagli su Palermo.

Fonte foto: IPA