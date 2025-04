43enne aggredita dall'ex con un cacciavite di fronte a un supermercato a Milano: l'uomo è stato arrestato

Una 43enne è stata aggredita dall’ex compagno a colpi di cacciavite a Milano, di fronte a un supermercato Conad. L’uomo l’avrebbe colpita sul volto con ripetuti fendenti, fino a ferirla gravemente ad un occhio. In quel momento stava passando una pattuglia della polizia locale che ha notato il parapiglia e le urla dei presenti: gli agenti sono riusciti a fermare l’aggressore, un 54enne di origini tunisine. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Aggredita dall’ex di fronte a un supermercato

L’episodio si è consumato intorno alle 11 di sabato 12 aprile a Milano. Di fronte all’ingresso di un supermercato Conad all’angolo tra corso Lodi e via Polesine una donna è stata aggredita da un uomo a colpi di cacciavite.

Secondo le indiscrezioni l’aggressore sarebbe un ex compagno della donna. L’uomo avrebbe infierito sul volto della 43enne che in quel momento stava uscendo dal supermercato insieme a un’amica.

Una donna è stata aggredita con un cacciavite dall'ex compagno a Milano, in corso Lodi, di fronte a un supermercato Conad. L'uomo è stato arrestato

Secondo Il Giorno l’uomo l’avrebbe colpita almeno dieci volte, una delle quali appena sotto l’occhio sinistro. Le urla concitate hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale, prontamente intervenuti per scongiurare il peggio. Il tutto sarebbe avvenuto di fronte ad alcuni testimoni.

Dalle prime indiscrezioni emerge che l’aggressore potrebbe aver pedinato la vittima e avrebbe atteso la sua uscita dal supermercato, quando infine è entrato in azione sorprendendola alle spalle.

L’uomo è stato arrestato

Gli agenti della polizia locale hanno prontamente fermato l’uomo e gli hanno messo le manette. Il 54enne, di origini tunisine, sarebbe un ex convivente della vittima.

Dopo l’arresto, messo in atto dagli agenti guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, l’aggressore è stato trasportato presso la sede del Reparto Radiomobile di via Pietro Custodi dove si trova l’ufficio arresti. Il provvedimento verrà deciso dal pm di turno.

Come sta la donna

Insieme agli agenti della polizia locale, in corso Lodi è arrivata anche l’ambulanza dell’Areu che ha trasportato la vittima in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico.

Il Corriere della Sera scrive che le condizioni della 43enne sarebbero gravi ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. La Procura cercherà di capire se ci siano state segnalazioni di maltrattamenti precedenti. La donna avrebbe due figli nati dalla relazione con l’ex compagno.

La tragedia di San Severo

Un episodio simile, purtroppo, si è concluso in tragedia. Era il 18 ottobre 2024 quando Celeste Palmieri, 56 anni, è stata uccisa a San Severo (Foggia) dopo essere uscita da un supermercato Eurospin.

Ad ucciderla è stato l’ex marito Mario Furio, 59 anni, a colpi di pistola. L’uomo era già sottoposto a restrizioni nei confronti della donna e per questo aveva il braccialetto elettronico. Qualcosa, quel giorno, non avrebbe funzionato. Dopo l’agguato il 59enne si è tolto la vita rivolgendo l’arma contro di sé.