5 rapine in 72 ore a Roma, 52enne di Tivoli arrestato: così colpiva farmacie e supermercati

Un cinquantaduenne di Tivoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato per una serie di rapine commesse nel sud-est di Roma. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari in una comunità di recupero in Umbria, aveva ottenuto un permesso per visitare i parenti nella Capitale, ma ha utilizzato l’occasione per mettere a segno cinque rapine in 72 ore.

Il modus operandi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo ha agito a volto scoperto, minacciando e spintonando gli addetti alle casse di farmacie e supermercati per impossessarsi degli incassi. In totale, ha accumulato un bottino di oltre 3.000 euro e una catenina d’oro. In un episodio, ha tentato di rapinare un anziano per strada, ma la resistenza della vittima lo ha costretto a desistere.

Le indagini e l’arresto

Lo schema delle rapine è stato ricostruito dagli agenti del Commissariato Torpignattara grazie alle descrizioni delle vittime e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le ricerche dell’uomo sono scattate immediatamente, portando al suo arresto in via Olevano Romano, poco prima del suo ritorno nella comunità di recupero. Il fermo di polizia giudiziaria è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

La situazione legale

Il cinquantaduenne, attualmente detenuto presso il carcere di Regina Coeli, è gravemente indiziato dei reati di evasione e rapina. Tuttavia, si sottolinea che le indagini sono ancora in corso e l’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Roma.

Fonte foto: IPA