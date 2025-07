A Bari bimbo di 2 anni resta chiuso in auto sotto il sole, passanti rompono il vetro per liberarlo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Bari, nella frazione di San Girolamo, un bimbo di 2 anni è rimasto intrappolato accidentalmente in auto al caldo, sotto il sole cocente. Provvidenziale il tempestivo intervento dei passanti che hanno evitato il peggio. Intervenuti carabinieri e sanitari del 118, il bimbo è stato poi trasportato per accertamenti all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Come è rimasto intrappolato in auto il bimbo di Bari

Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo di 2 anni era in auto con la mamma. La donna avrebbe lasciato le chiavi del veicolo all’interno dell’abitacolo.

Il figlio avrebbe iniziato a giocare con le chiavi della macchina attivando accidentalmente la chiusura centralizzata premendo il tasto del telecomando.

Una volta chiuso il veicolo il piccolo non sarebbe più riuscito ad aprirlo.

Sarebbero stati inutili i tentativi della mamma di guidarlo nell’utilizzo del telecomando per premere il tasto giusto e sbloccare l’auto.

A questo punto la mamma del bimbo di 2 anni, rimasto chiuso in auto a Bari, avrebbe scelto di tornare a casa per recuperare la chiave di riserva e poter così riaprire l’auto per liberare il figlio.

L’intervento tempestivo dei passanti

In quei brevi momenti di attesa, il bimbo avrebbe incominciato a piangere attirando così l’attenzione di alcuni passanti.

Tempestivamente chi è intervenuto avrebbe rotto il vetro del finestrino liberando così il bimbo e avvertito repentinamente i soccorsi.

Quando la mamma è tornata avrebbe trovato già libero il figlio.

I precedenti

Il 7 maggio 2025 c’è stato un precedente a lieto fine così come per il bimbo di 2 anni di Bari.

A Marcianise, in provincia di Caserta, un neonato di otto mesi era rimasto intrappolato nell’auto nel parcheggio di un centro commerciale.

La mamma aveva inavvertitamente dimenticato le chiavi all’interno e si era attivata la chiusura centralizzata di sicurezza che le impediva di poter riaprire il veicolo.

È stato l’intervento di un passante che contattando i carabinieri ha aiutato la donna a liberare suo figlio.

Purtroppo c’è stato anche un altro precedente che si è concluso nel peggiore dei modi.

In Belgio il 18 luglio un bimbo di 15 mesi è morto in auto dimenticato sotto il sole.