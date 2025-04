Accoltellamento in discoteca a Padova per motivi futili passionali: 2 arresti, alla vittima asportato un rene

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due fermi per tentato omicidio il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Padova. Nelle prime ore di lunedì 7 aprile, due cittadini albanesi sono stati fermati per il loro coinvolgimento in un accoltellamento avvenuto nella discoteca Utopia, dove un giovane moldavo è stato gravemente ferito.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio di violenza si è verificato nella notte di domenica 31 marzo all’interno della discoteca Utopia di via dei Colli. Un 30enne moldavo è stato accoltellato, subendo l’asportazione di un rene e parte del colon, mentre un 24enne russo è stato ferito al braccio.

Indagini e arresti

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha immediatamente sospeso l’attività della discoteca per 120 giorni. Gli agenti hanno avviato un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, individuando un movente passionale. Il primo fermato, un cittadino albanese irregolare, è stato trovato a casa della fidanzata in provincia di Venezia, mentre stava organizzando la fuga.

Perquisizioni e prove

Durante la perquisizione, sono stati trovati i vestiti indossati la notte dell’aggressione, un pugnale di 22 cm e un cacciavite. Il complice, anch’esso albanese e irregolare, è stato rintracciato nella stessa provincia. Nella sua abitazione sono stati scoperti 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 2.000 euro in contanti, portando a una denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Motivazioni e dinamica

Le indagini hanno rivelato che la violenza è stata scatenata da un saluto amichevole tra la vittima e la fidanzata di uno degli aggressori. Dopo lo scambio di parole, i due albanesi hanno attaccato il giovane moldavo, colpendolo con un coltello e saltandogli sulla testa. Solo le urla dei presenti hanno evitato conseguenze più gravi.

Conclusione delle indagini

Le telecamere di sorveglianza hanno confermato il coinvolgimento dei due aggressori, che sono fuggiti su due auto diverse. Dopo essere stati rintracciati, sono stati portati in Questura e sottoposti a fermo per tentato omicidio in concorso. La Procura ha richiesto la convalida del fermo al GIP presso il Tribunale di Padova.

Fonte foto: IPA