Provvedimento di ammonimento della Polizia di Stato contro la violenza domestica ad Ancona. Un uomo di circa cinquant’anni è stato raggiunto dal provvedimento emesso dal Questore, dopo che la moglie convivente è stata vittima di maltrattamenti e aggressioni fisiche, culminate in gravi lesioni.

Il provvedimento del Questore: i dettagli dell’ammonimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha disposto un ammonimento d’ufficio nei confronti di un cinquantenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti misure di prevenzione. L’uomo, infatti, era già stato destinatario dell’Avviso Orale del Questore, ma nonostante ciò avrebbe continuato a mettere in atto comportamenti violenti e maltrattanti nei confronti della moglie convivente.

L’ultima aggressione: testata e lesioni gravi alla moglie

L’episodio più recente, che ha portato all’adozione del provvedimento, si è verificato quando il cinquantenne ha colpito la moglie con una testata al volto. L’aggressione ha causato lesioni significative, tra cui la frattura del setto nasale della donna. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, nella stessa giornata l’uomo si è allontanato dall’abitazione familiare, ma poco dopo, sotto l’effetto dell’alcol, ha tentato di rientrare in casa, colpendo nuovamente la moglie con un pugno alla testa.

Violenza domestica e relazione affettiva: il contesto normativo

Le condotte contestate all’uomo si inseriscono in un quadro di violenza domestica, trattandosi di episodi avvenuti nell’ambito di una relazione affettiva tra i due coniugi. Come previsto dalla normativa vigente, il Questore di Ancona ha potuto adottare il provvedimento di ammonimento d’ufficio, senza necessità di una richiesta formale da parte della persona offesa. Questa misura rappresenta uno strumento di tutela immediata per le vittime di maltrattamenti in ambito familiare.

Il 56esimo ammonimento dall’inizio dell’anno

Il provvedimento appena emesso rappresenta il 56esimo provvedimento di ammonimento adottato dal Questore Capocasa dal 1° gennaio ad oggi. Un dato che testimonia l’impegno costante delle autorità nel contrastare la violenza domestica e nel proteggere le vittime, ma che al tempo stesso evidenzia la persistenza del fenomeno sul territorio.

Le conseguenze per chi viola l’ammonimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, al destinatario della misura viene comunicato in modo esplicito che, qualora dovesse continuare a vessare la parte lesa dopo l’ammonimento, la condotta diventerà perseguibile d’ufficio dalle forze dell’ordine. In questi casi, non sarà più necessaria una querela specifica da parte della vittima per avviare un procedimento penale.

Il caso del cinquantenne ammonito dal Questore si inserisce in un contesto più ampio, che vede la violenza domestica come una delle principali emergenze sociali anche nella città di Ancona. Le istituzioni locali e le forze dell’ordine continuano a lavorare per sensibilizzare la popolazione e offrire supporto alle vittime, promuovendo una cultura della legalità e del rispetto.

IPA