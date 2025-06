Affiliato alla baby gang QBR arrestato a Verona, in manette anche un predatore sessuale: abusi su minore

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e l’esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione sono il risultato di un’intensa attività della Polizia di Stato negli ultimi cinque giorni. Le operazioni, condotte a Verona, Brescia e Valeggio sul Mincio, hanno portato alla cattura di tre cittadini italiani, tutti destinatari di provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria per gravi reati.

Operazioni della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto ha riguardato un ventitreenne residente a Verona, noto per la sua affiliazione alla baby gang QBR. L’uomo è stato condannato per una serie di reati, tra cui associazione per delinquere, concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. La cattura è avvenuta nel pomeriggio di sabato 7 giugno grazie all’intervento della Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura scaligera.

Secondo arresto a Verona

La mattina di mercoledì ha visto l’arresto di un quarantaduenne, sempre a Verona. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 2 anni e 5 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare, truffa e ricettazione aggravata. Non avendo ottenuto l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, è stato catturato dagli uomini della Catturandi.

Arresto a Valeggio sul Mincio

Nel pomeriggio dello stesso mercoledì, un sessantaduenne è stato arrestato presso la sua abitazione a Valeggio sul Mincio. L’uomo è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale su una minore, reato commesso tra agosto 2018 e giugno 2019. Le indagini hanno rivelato che l’uomo aveva abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, portando a una condanna definitiva.

Conclusione delle operazioni

Al termine delle formalità di rito, i tre arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Verona-Montorio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le operazioni della Polizia di Stato hanno sottolineato l’importanza di un’azione tempestiva e coordinata per garantire la sicurezza e la giustizia.

Fonte foto: IPA