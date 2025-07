Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati in centro a Caserta due uomini dopo un’aggressione: un 20enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre lui e un complice sono stati denunciati per lesioni personali. L’episodio è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, quando la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un’aggressione ai danni di un giovane.

Le forze dell’ordine intervengono dopo una segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante della Polizia di Stato di Caserta è intervenuta nel cuore della città dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un’aggressione. Un giovane di 18 anni aveva appena subito un attacco violento da parte di due uomini, che si sono poi dati alla fuga. L’episodio ha destato particolare allarme tra i passanti, che hanno assistito alla scena e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il coordinamento tra Polizia e Guardia di Finanza

La zona è stata rapidamente perlustrata dagli agenti della Squadra Volante, che hanno agito in collaborazione con un equipaggio della Guardia di Finanza già presente sul posto. Grazie a un’azione congiunta e tempestiva, i due presunti aggressori sono stati individuati nelle vicinanze del luogo dell’accaduto. Il più giovane dei due, un 20enne già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti.

La reazione violenta e l’arresto

Nel momento in cui è stato fermato, il 20enne ha reagito con violenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni. Questo comportamento ha aggravato la sua posizione, portando all’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Entrambi gli uomini sono stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione e per le formalità di rito. Il complice, un uomo di 42 anni, è stato anch’egli identificato e denunciato.

La denuncia della vittima e le conseguenze legali

La vittima dell’aggressione, dopo aver ricevuto le prime cure presso il pronto soccorso, ha sporto formale denuncia contro i suoi aggressori. Sia il 20enne che il 42enne sono stati deferiti per lesioni personali. Il giovane arrestato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dovrà ora rispondere anche delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

IPA