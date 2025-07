Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quindici giorni la sospensione della licenza per un minimarket di Albenga, disposta dal Questore dopo una serie di controlli che hanno evidenziato episodi di spaccio e disturbo alla quiete pubblica. Il provvedimento, notificato questa mattina dagli agenti della Polizia Locale, è stato adottato per prevenire ulteriori situazioni di pericolo e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento e le motivazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata decisa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La misura, immediatamente esecutiva, è stata proposta dalla Polizia Locale del Comune di Albenga dopo aver effettuato diversi controlli nelle ultime settimane presso il minimarket in questione.

Durante questi controlli, gli agenti hanno riscontrato che l’esercizio commerciale era diventato un punto di ritrovo per persone considerate pericolose, dedite allo spaccio di stupefacenti e all’abuso di alcol. La situazione ha destato particolare preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno inoltrato numerose segnalazioni alle autorità per il disturbo alla quiete pubblica causato dagli assembramenti incontrollati all’esterno del locale.

I controlli e le denunce

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i controlli della Polizia Locale, in alcuni casi svolti con il supporto del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, hanno portato a risultati concreti. Alcuni avventori del minimarket sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre al locale sono state contestate diverse sanzioni amministrative per violazioni delle normative vigenti.

Le attività di verifica hanno permesso di documentare una situazione di degrado e insicurezza, aggravata dalla presenza costante di soggetti dediti a comportamenti illeciti. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e prove che hanno confermato la necessità di un intervento immediato per ripristinare l’ordine pubblico nella zona.

Le segnalazioni dei cittadini e la risposta delle autorità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le lamentele dei cittadini residenti nei pressi del minimarket sono state numerose e circostanziate. I residenti hanno segnalato ripetutamente episodi di disturbo alla quiete pubblica, dovuti agli assembramenti rumorosi e alle condotte moleste di alcune persone che frequentavano il locale.

Le autorità hanno preso molto sul serio queste segnalazioni, intensificando i controlli e monitorando costantemente la situazione. L’obiettivo era quello di prevenire il verificarsi di episodi più gravi e di garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

La decisione del Questore di Savona

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore di Savona ha emesso il decreto di sospensione della licenza del minimarket, con una durata di quindici giorni. La misura ha carattere preventivo e mira a tutelare la sicurezza di tutti i cittadini, indipendentemente da eventuali responsabilità dirette del gestore dell’esercizio commerciale.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare fenomeni di spaccio, abuso di alcol e disturbo della quiete pubblica. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per mantenere elevati standard di sicurezza e legalità.

Il caso del minimarket di Albenga potrebbe costituire un precedente importante per analoghe situazioni in altre città, dove esercizi commerciali diventano punto di aggregazione per persone dedite ad attività illecite. Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente episodi sospetti e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

IPA