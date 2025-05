Alcol a 14enni e cocaina in sala giochi, un arresto e due locali chiusi dopo controlli shock a Padova

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due sospensioni di licenze e un arresto il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Padova e provincia per garantire la sicurezza pubblica. Le azioni sono state intraprese tra il 24 aprile e il 5 maggio, in risposta a gravi violazioni riscontrate in diversi esercizi commerciali.

Controlli a San Giorgio delle Pertiche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha intensificato i controlli in occasione della manifestazione “Aperyshow” a San Giorgio delle Pertiche. Già il 26 aprile, un bar in via Roma è stato sanzionato per la somministrazione illecita di alcolici a minori. Il 3 maggio, ulteriori verifiche hanno confermato che il gestore continuava a servire alcolici a giovani tra i 14 e i 17 anni, giustificando la sua condotta con la necessità di aumentare i ricavi. La licenza del bar è stata sospesa per 45 giorni dal Questore di Padova, Marco Odorisio.

Operazioni a Padova

In città, il 5 maggio, è stata disposta la chiusura di una sala giochi per spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività pericolose per l’ordine pubblico. Il 2 maggio, un cittadino nigeriano è stato arrestato per cessione di cocaina all’interno della sala. Inoltre, sono state riscontrate presenze di clienti con precedenti per reati contro il patrimonio e reati contro la persona. La licenza è stata sospesa per 30 giorni.

Chiusura a Cadoneghe

Un’altra sospensione ha riguardato un esercizio di giochi e scommesse in via Fiorita a Cadoneghe. Il titolare è stato sanzionato per il mancato rispetto di diverse prescrizioni, tra cui l’oscuramento delle vetrine, l’inosservanza degli orari di sospensione del gioco e l’assenza di un sistema di videosorveglianza. Anche in questo caso, la licenza è stata sospesa per 30 giorni.

