Alcol ai minorenni e bevute vietate in zona stazione, raffica di multe e Daspo dopo i controlli a Varese

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 2000 euro di sanzioni e un Daspo Urbano il bilancio dei controlli della Polizia a Varese. Nella serata di ieri, in ottemperanza all’ordinanza del Questore, sono stati effettuati controlli mirati nel centro cittadino e nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria per garantire la sicurezza nei luoghi di maggior aggregazione.

Controlli e sanzioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto la Polizia di Stato e la Polizia Locale, con un pattugliamento prevalentemente appiedato delle zone di interesse. Sono stati controllati due esercizi commerciali e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 2000 euro. In particolare, presso un esercizio commerciale di Piazza della Libertà, sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa.

Somministrazione di alcol a minorenni

Durante l’ispezione di un secondo esercizio commerciale, oltre alle irregolarità amministrative, un dipendente è stato deferito all’autorità amministrativa per la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni.

Daspo Urbano e ordine di allontanamento

Da ulteriori controlli nelle aree adiacenti la stazione ferroviaria, sono scaturite sanzioni per il consumo di bevande alcoliche, in violazione dell’ordinanza di divieto in vigore. Nei confronti di due soggetti è stato emesso l’ordine di allontanamento e la misura di prevenzione del Daspo Urbano, con divieto di ritorno nella medesima zona per le successive 48 ore.

Festeggiamenti sotto controllo

Il servizio di prevenzione e controllo del territorio, attuato anche durante la notte dal personale del Commissariato di Gallarate, ha consentito che i festeggiamenti dei tifosi del Napoli, concentratisi in particolar modo in Piazza San Lorenzo, si svolgessero con entusiasmo ma senza eccessi. La presenza e il tempestivo intervento degli agenti ha evitato che un accenno di lite potesse degenerare.

Fonte foto: IPA