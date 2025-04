Alessandria, droga tra le panchine davanti alla stazione: due denunciati, altri fermati e sequestri in treno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state fermate e denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad Alessandria. L’operazione, coordinata dalla Questura di Alessandria con il supporto della Polizia Ferroviaria e della Guardia di Finanza, si è svolta nei giorni scorsi nei pressi della stazione ferroviaria per prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo anche nei giardini antistanti la stazione ferroviaria, un’area sotto costante monitoraggio per la presenza di soggetti dediti allo spaccio. Durante i controlli, personale in abiti civili ha individuato alcuni individui sospetti nei pressi delle panchine di viale della Repubblica. Alla vista degli agenti, alcuni sono riusciti a fuggire, mentre due sono stati fermati. Uno dei fermati ha tentato di disfarsi di un involucro contenente presumibilmente hashish, prontamente recuperato dagli agenti.

Ulteriori accertamenti

L’unità cinofila ha segnalato la possibile presenza di ulteriori stupefacenti sui fermati, che sono stati quindi accompagnati presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per ulteriori accertamenti. I due sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Controlli sui treni

I controlli sono proseguiti sui treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Alessandria, permettendo di individuare altri due soggetti in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Alessandria per i relativi provvedimenti.

Altri interventi

Nel corso delle attività, sono stati rintracciati tre minori che si erano allontanati da una comunità, intercettati prima che potessero salire su un treno. Un ulteriore soggetto, trovato in stato di ubriachezza sui binari, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente.

Risultati dell’operazione

Complessivamente, sono stati sequestrati circa trenta grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, oltre a 120,00 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’attività, svolta in sinergia tra le diverse forze dell’ordine, conferma l’impegno costante delle istituzioni nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica.

