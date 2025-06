Alessandro Orsini allo scontro con Guido Crosetto su Iran e Israele, il ministro sbotta: "Deve pagare"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Scontro tra il professore Alessandro Orsini e il ministro della Difesa Guido Crosetto su Iran e Israele. Il co-fondatore di Fratelli d’Italia è sbottato su X, parlando di “farneticanti affermazioni” e “fandonie” e chiedendo l’intervento di un giudice contro Orsini, che aveva bollato come “false” alcune dichiarazioni del ministro su Iran e la bomba atomica.

Cosa ha detto Guido Crosetto su Iran e Israele

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva dichiarato a proposito della guerra tra Iran e Israele:

“L’Iran ha ribadito, più volte, che il suo scopo è distruggere non Israele, ma ogni presenza israeliana nella regione. Il giorno in cui l’Iran avesse la bomba atomica, non perderebbe un’ora: la userebbe senza esitazione. Israele lo sa, lo ha sempre saputo ed è la sua principale preoccupazione”.

Il commento di Orsini alla dichiarazione di Crosetto

Sul social network X, Alessandro Orsini ha scritto: “Guido Crosetto afferma il falso quando dice ‘Il giorno in cui l’Iran avesse la bomba atomica, non perderebbe un’ora: la userebbe e senza esitazione’. Quest’affermazione è assolutamente falsa e fornisce una conferma ai miei studi sull’Italia come Stato satellite degli Stati Uniti”.

Secondo il professore, Crosetto affermerebbe il falso “perché, quando la Casa Bianca entra in guerra, il nostro ministro della Difesa è tenuto a tradire gli interessi nazionali dell’Italia per curare quelli degli Stati Uniti, come è accaduto con la guerra in Ucraina”.

Orsini ha anche affermato che “in questo momento, Crosetto non parla come un ministro della Repubblica italiana, ma come un ministro del governo Netanyahu“. Poi ha aggiunto: “Ricordiamo che Giorgia Meloni vende armi a Netanyahu per sostenere Israele nello sterminio dei palestinesi e ricordiamo che Meloni attacca i tribunali internazionali che indagano sui crimini di Netanyahu a Gaza”.

“Per avere la verità”, ha affermato ancora il professore, “occorre capovolgere le menzogne di Crosetto: il rischio che Netanyahu usi l’atomica contro l’Iran è alto. L’Iran potrebbe radere al suolo le città israeliane in queste ore, ma si astiene dal farlo per paura che Netanyahu usi la bomba atomica”.

Lo sfogo di Guido Crosetto contro Orsini

Sempre su X è arrivato lo sfogo di Guido Crosetto. Il ministro della Difesa ha scritto in risposta a Orsini: “C’è un limite alla pazienza e alla guance da porgere e questo individuo lo ha superato. È giusto che la falsità delle sue farneticanti affermazioni sia certificata da un giudice e che inizi a pagare per le fandonie che inventa“.

La controreplica di Alessandro Orsini

Non è tardata ad arrivare la controreplica di Alessandro Orsini, che ha affermato di voler “bene” al ministro Crosetto, “persona di grande onestà e rettitudine, schietta e franca”, ma ha anche aggiunto che “in un mondo giusto dovrebbe essere Crosetto ad andare davanti ai giudici per rispondere del suo sostegno militare a Netanyahu nei giorni dello sterminio a Gaza”.

Nel post di Orsini poi si legge: “Invece adesso mi devo sorbire pure questa querela, questa rottura di scatole, con tutte le cose che ho da fare. Non avere paura crea molti problemi con i potenti. Io non ho paura”.