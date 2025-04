Amanda Knox canta I Will Survive con la Exoneree Band, chi c'è nel gruppo dei "condannati ingiustamente"

Amanda Knox sul palco con il suo gruppo dei “condannati ingiustamente” e al chitarrista dei Pearl Jeam. Torna a far parlare di sé la 37enne statunitense, detenuta quattro anni in carcere per l’omicidio di Meredith Kercher, per il quale è stata assolta definitivamente nel 2015. Con un video pubblicato sui social ha fatto mostra delle sue doti canore mentre canta nella Exoneree Band.

Amanda Knox sul palco

“Siamo stati tutti condannati ingiustamente, con più di 100 anni di prigionia ingiusta tra noi”, ha scritto in un commento al video la 37enne, che sul delitto di Perugia del 2007 si è detta sempre innocente. Il caso, tra le più note e controverse vicende giudiziarie in Italia, l’ha portata a un’altra condanna di tre anni, in via definitiva, per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba.

“Lo scorso weekend abbiamo suonato all’Innocence Network Conference e siamo stati fortunati ad essere raggiunti sul palco da Mike McCready dei Pearl Jam. Lui e sua moglie Ashley sono grandi sostenitori!” ha aggiunto la

La dedica ai condannati ingiustamente

Interpellata da Ansa, Amanda Knox ha dichiarato di aver suonato con la Exoneree Band “alcune canzoni originali, poi anche dei cover, includendo Black dei Pearl Jam”, sottolineando anche di aver aver cantato il brano di Gloria Gaynor I will survive.

“Abbiamo dedicato le canzoni alla nostra comunità di persone ingiustamente accusate”, ha detto infine.

La Exoneree Band

I membri fondatori della Exoneree Band, nata nel 2010, sono Raymond Towler, William Dillon , Eddie Lowery, Antoine Day e Darby Tillis, quest’ultimo sostituito alla sua morte nel 2014 da Ted Bradford.

Si tratta di ex detenuti condannati negli Usa fino anche alla pena di morte per reati gravi, dalla rapina all’omicidio, assolti soltanto dopo anni, tutti legati ad associazioni per la difesa dell’innocenza degli imputati in tutto il Paese.

Dal debutto di Cincinnati nel 2011, il gruppo continua a portare avanti la battaglia sui diritti civili, scrivendo e interpretando canzoni sull’ingiustizia e sulle loro condanne illegittime.