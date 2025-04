Ancona, rapinano due ragazzi in centro e scatta il Daspo urbano: vietato l’accesso alle vie della movida

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro giovani sono stati colpiti da DASPO urbani ad Ancona dopo una rapina avvenuta circa un mese fa. Il Questore ha emesso la misura di prevenzione per impedire l’accesso alle aree urbane coinvolte.

Dettagli dell’episodio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha emesso a carico di quattro giovani la misura di prevenzione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane. L’episodio si è verificato nel centro di Ancona, nei pressi di piazza Pertini, dove due giovanissimi sono stati minacciati, percossi e costretti a consegnare i portafogli contenenti denaro contante.

Misure di prevenzione

Nei confronti dei tre giovani autori – tre italiani e uno albanese – il Questore ha emesso quattro misure di prevenzione, vietando per tre anni l’accesso e lo stazionamento all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici compresi tra Corso Stamira, via Marsala, via Palestro, via Simeoni e via San Martino. L’eventuale trasgressione della misura di prevenzione costituirebbe autonomo reato.

Un caso isolato

L’episodio è stato descritto come un caso isolato ed estemporaneo, con i colpevoli identificati in breve tempo dalla Polizia di Stato. Dal 2022, infatti, non si registrano episodi criminali legati ad aggregazioni giovanili. Ciò è stato possibile grazie a un’assidua attività di prevenzione messa in campo nel centro cittadino, che continua a contribuire al monitoraggio delle fasce giovanili a rischio, soprattutto nei weekend, unitamente alla Polizia Locale.

