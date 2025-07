Andy Byron al concerto dei Coldplay, la rivelazione dell'ex dipendente di Astronomer: "Capo tossico"

Il video virale di Andy Byron, CEO della società tech Astronomer, sorpreso su un maxischermo al concerto dei Coldplay abbracciato alla sua HR, Kristin Cabot, è stato solo l’inizio. Mentre le immagini giravano sui social e aprivano il fronte del gossip, c’è chi si stava facendo delle grasse risate. “Tutti nei nostri gruppi stavano ridendo a crepapelle”, ha raccontato un ex collaboratore che rispondeva direttamente a Byron.

Lo scandalo dopo il concerto dei Coldplay

Secondo un ex dipendente intervistato dal New York Post, Byron era noto in azienda per essere un leader tossico, aggressivo, con un’ossessione quasi patologica per i numeri e le performance commerciali.

Un ambiente che molti, dopo aver lasciato Astronomer, ricordano con sollievo.

ANSA

Un concerto dei Coldplay

Byron è approdato in Astronomer nel luglio 2023. L’azienda, specializzata in soluzioni per la gestione di dati e flussi informativi, aveva appena chiuso un round di finanziamento da 93 milioni di dollari, sostenuto da giganti come Bain Capital e Salesforce.

Le reazioni degli ex dipendenti di Andy Byron

Il caso ha suscitato una reazione quasi liberatoria tra chi ha lavorato con lui. “Era solo questione di tempo prima che qualcosa del genere esplodesse”, si legge in uno dei messaggi privati riportati da fonti vicine agli ex team interni.

L’ironia si mescola all’amarezza: in molti ricordano Byron come un dirigente che sapeva ispirare paura, non rispetto.

E mentre nessun commento ufficiale è arrivato da Astronomer, né da Byron stesso (il cui profilo LinkedIn è sparito poco dopo il video), l’effetto domino è partito.

Perché in un mondo dove la reputazione aziendale è fatta anche di storytelling e autenticità, la leadership non può permettersi crepe, nemmeno quelle emotive.

Il clima teso in Astronomer

Secondo diversi ex dipendenti di Byron, il clima in Astronomer interno non era all’altezza dell’appeal esterno.

Le accuse raccolte dalla stampa americana parlano di una leadership “fortemente verticale”, di una cultura basata sul controllo, e di una gestione del personale caratterizzata da micro-management e tensione continua. Insomma, un clima tossico.

Andy Byron è sposato con Megan Kerrigan Byron. Con lei vive a New York insieme ai due figli. Anche Cabot è sposata.