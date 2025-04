Chris Martin e la depressione, i consigli del cantante dei Coldplay in un video: cos'è il "Metodo Costello"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il leader dei Coldplay Chris Martin ha pubblicato un video sulla pagina Instagram della band in cui ha rivelato di soffrire di depressione e, parlando dei metodi utilizzati per superarla, ha fatto riferimento anche al Metodo Costello. Secondo il cantante, questo particolare metodo è “molto utile, soprattutto per i giovani con ADHD o autismo”.

Il video di Chris Martin sulla depressione

Chris Martin ha pubblicato un video sulla pagina Instagram ufficiale dei Coldplay mentre la band si trova attualmente in tournée a Hong Kong.

Il cantante, nel video, ha rivelato di soffrire di depressione: “Ho notato che alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la depressione“. Chris Martin ha poi condiviso alcuni metodi usati per superarla, “nella speranza che alcune di esse possano essere utili anche a voi”. Tra i metodi citati ci sono la scrittura libera, la meditazione trascendentale e il cosiddetto Metodo Costello.

Cosa ha detto Chris Martin sul Metodo Costello

Nel video pubblicato sulla pagina Instagram di Coldplay, Chris Martin ha suggerito un metodo chiamato Propriocezione, che ha descritto come un “movimento del corpo che aiuta a bilanciare il cervello”.

Per questo, il cantante ha ringraziato un uomo chiamato Jim Costello, che, secondo il leader dei Coldplay, avrebbe sviluppato “una cosa chiamata Metodo Costello, molto utile, soprattutto per i giovani con ADHD o autismo“.

Cos’è il Metodo Costello citato da Chris Martin

Come descritto nel sito internet del Dottor Jim Costello, il Metodo Costello è “un approccio alla guarigione che inizia nel corpo, non nella mente”.

Tale metodo ha l’obiettivo di “aiutare le persone a smettere di irrigidirsi, a ricostruire la fiducia nel loro corpo e a sentirsi finalmente a casa con se stessi”.

Per oltre 20 anni, si legge ancora sul suo sito internet, il Dottor Jim Costello ha supportato “persone sopravvissute a traumi, persone sopraffatte, bambini neurodivergenti e le persone che si prendono cura di loro”.