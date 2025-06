Auto travolge le sdraio in spiaggia ad Alba Adriatica, feriti e paura tra i bagnanti del lido

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un’auto guidata da un anziano ha travolto le sdraio sulla spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, ferendo almeno quattro bagnanti. L’uomo alla guida del mezzo proverrebbe da Roma e avrebbe 83 anni. I feriti non sarebbero in condizioni gravi.

Auto travolge bagnanti ad Alba Adriatica

Nel primo pomeriggio del 16 giugno, attorno alle 13:30, un’auto ha invaso la spiaggia di Alba Adriatica, comune in provincia di Teramo, causando il panico tra i numerosi bagnanti presenti in zona.

L’auto, una Volkswagen Golf, si trovava sul lungomare Marconi quando ha improvvisamente sbandato, sfondando le recinzioni dello stabilimento Alba Beach. Il mezzo ha travolto numerosi ombrelloni e sdraio mentre i turisti sono riusciti a mettersi in fretta in fuga. Alla guida è risultato poi esserci un anziano originario di Roma di 83 anni.

Tra i bagnanti effettivamente investiti dall’auto sulla spiaggia, quattro risultano feriti. Nessuno di loro sembra però aver riportato danni gravi e non sarebbero quindi in pericolo di vita.

L’intervento delle ambulanze e dei carabinieri

Il centralino del 112 ha ricevuto numerose telefonate allarmate per quanto accaduto sulla spiaggia di Alba Adriatica. Sul posto sono arrivati in fretta i carabinieri della caserma locale, per verificare la natura dell’evento.

Insieme alle auto dei carabinieri sono arrivate anche le ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti portando una donna all’ospedale di Teramo e altre tre persone in codice verde all’ospedale di Sant’Omero.

Le prime indagini svolte sul posto dai carabinieri hanno permesso di identificare l’anziano a bordo dell’auto, ma non è ancora stato possibile chiarire quali siano state le cause che hanno portato l’auto a invadere la spiaggia.

Spiaggia chiusa al pubblico

Dopo che i feriti sono stati portati in ospedale e i carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza l’auto.

Per permettere ai vigili del fuoco di compiere le operazioni di rimozione della vettura in sicurezza, una parte della spiaggia di Alba Adriatica è stata chiusa al pubblico e interdetta ai bagnanti.