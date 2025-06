Moglie morta investita dal marito a Marcaria, non l'avrebbe vista mentre faceva retromarcia con l'auto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una donna di 87 anni è morta dopo essere stata investita dal marito 90 enne mentre stava facendo retromarcia. I due abitavano nel comune di Marcaria, in provincia di Mantova. L’anziana è stata trasportata in ospedale ma i medici non sono riusciti a salvarla. Anche il sindaco ha espresso cordoglio per quanto accaduto.

Anziano investe e uccide la moglie

Nella mattinata del 16 giugno un anziano di 90 anni ha investito e ucciso la moglie di 87 anni mentre faceva manovra con la sua auto nel comune di Marcaria, in provincia di Mantova, in Lombardia.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’agenzia di stampa Ansa, si sarebbe trattato di un incidente. L’uomo procedeva in retromarcia e non avrebbe visto la moglie che passava dietro alla propria auto.

L’impatto non sarebbe stato particolarmente violento, ma sarebbe risultato comunque fatale anche a causa dell’età molto avanzata della donna.

I soccorsi e l’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu 118, che hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata all’Ospedale civile di Mantova, nel tentativo di salvarle la vita.

Nonostante il rapido intervento dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare. L’anziana vittima dell’incidente è morta poche ore dopo il suo arrivo in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marcaria, per effettuare i rilievi del caso. Il marito della vittima è stato deferito all’autorità giudiziaria per omicidio stradale e la sua auto è stata posta sotto sequestro.

Il cordoglio del sindaco

Anche il sindaco di Marcaria, Carlo Alberto Malatesta, ha espresso a nome suo e di tutta la comunità, cordoglio per quanto accaduto in mattinata: “Una tragedia di questo genere non dovrebbe accadere mai a nessuno, ma non riesco a capacitarmi che sia successa proprio a una persona amabile, generosa e altruista come quest’uomo che ha speso la sua vita per gli altri facendo volontariato” ha dichiarato il primo cittadino

“L’ho conosciuto infatti quando sono diventato amministratore per il suo impegno come volontario. Esprimo a lui e alla sua famiglia la mia vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione” ha poi concluso Malatesta.