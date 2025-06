Incidente a Vasto, moto si schianta contro il muro in un viadotto, morto un centauro 41enne

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragico incidente a Vasto: un motociclista in sella a una Yamaha Tracer ha perso il controllo della moto per poi schiantarsi contro un muro. Il centauro è morto sul colpo. Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine. Non è escluso che il 41enne coinvolto possa aver avuto un malore, o che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un ostacolo sulla carreggiata.

Incidente a Vasto: morto un motociclista di 41 anni

Non sono ancora note le generalità dell’uomo, che i quotidiani del luogo indicano come F. M., che è morto in un tragico incidente avvenuto a Vasto, nel viadotto Histonium.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 di domenica 15 giugno quando la vittima, un uomo di 41 anni, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo.

Il sinistro è avvenuto nel viadotto Histonium di Vasto, all’altezza di via Paul Harris

Il 41enne guidava una Yahama Tracer: per cause ancora da accertare, il mezzo si è schiantato contro uno dei muri dell’ex poligono di tiro di Vasto, all’altezza di via Paul Harris.

L’intervento dei soccorsi

Non sembrano esserci altri mezzi coinvolti nel tragico incidente avvenuto a Vasto, che è costato la vita al motociclista.

A nulla, purtroppo, è servito l’intervento dei soccorritori del 118. All’arrivo dei soccorsi, infatti, il centauro 41enne era già privo di vita.

Secondo quanto ricostruito, a causa della violenza dell’impatto, il motociclista sarebbe morto sul colpo.

Per questo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso poco dopo l’arrivo sul luogo dell’incidente.

Indagini in corso

L’uomo, stando a quanto riportato dalla stampa locale, era originario di Cerignola ma residente a Vasto. Ed è ancora mistero su quanto esattamente accaduto: sono attualmente in corso le indagini delle Forze dell’Ordine.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, sono giunti anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Vasto.

I rilievi eseguiti sul posto serviranno a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro, infatti, perché il 41enne abbia perso il controllo della moto.

Due sono le ipotesi al vaglio della Polizia: un possibile ostacolo sulla carreggiata o un malore improvviso che potrebbe aver colpito il centauro.