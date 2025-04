Avellino, danneggia i cassonetti e prende a pugni i carabinieri: 30enne arrestato nella notte in via Torrette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 30enne di origini marocchine è stato arrestato ad Avellino per danneggiamento, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato questa notte in via Nazionale Torrette, quando il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sorpreso a danneggiare cassonetti dei rifiuti.

Intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, una pattuglia della stazione locale, già impegnata in attività di controllo del territorio, ha notato il 30enne mentre danneggiava i cassonetti. Nel tentativo di identificarlo e calmarlo, i militari sono stati aggrediti con calci e pugni. Due di loro sono stati colpiti, ma fortunatamente non in modo grave.

Arresto e conseguenze

Grazie alla prontezza dei militari e all’intervento di un’altra pattuglia, l’aggressione non ha avuto conseguenze più gravi. Una volta bloccato, il giovane è stato condotto in caserma. In accordo con la Procura della Repubblica di Avellino, è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Fonte foto: IPA