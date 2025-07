Bambina di 10 anni morta a Versailles dopo un malore, infarto dovuto probabilmente a un colpo di calore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una bambina di 10 anni, già in cura per problemi di salute pregressi, è morta durante una visita nei giardini della villa di Versailles, in Francia. La causa più probabile del decesso sembra essere un colpo di calore, causato dalle temperature molto alte che si stanno registrando in tutta Europa nelle ultime settimane.

Bambina morta a Versailles

Nel pomeriggio del 1° luglio a Versailles, circa 15 chilometri a sud ovest del centro di Parigi, in Francia, una bambina di 10 anni ha avvertito un malore ed è morta improvvisamente.

La bambina stava visitando i giardini dell’ex residenza dei reali di Francia insieme alla famiglia, quando si è sentita male. Genitori e figlia erano in vacanza in Francia e provenivano dallo Stato americano della Virginia.

ANSA I giardini e la villa di Versailles

La vittima avrebbe avvertito il malore attorno alle ore 18:00. L’intervento dei sanitari del servizio d’urgenza e dei vigili del fuoco è stato immediato, ma non è stato sufficiente a salvarla.

Le cause della morte della bambina

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, la causa più probabile della morte della bambina sarebbe un colpo di calore, avvertito a causa delle altissime temperature raggiunte in pomeriggio nella zona di Versailles.

Durante la giornata, infatti, la temperatura a Parigi ha raggiunto e superato i 35 gradi centigradi, con una ventilazione debole e un’umidità relativamente significativa.

Il giornale francese riporta però anche che la bambina avrebbe sofferto di condizioni di salute complesse già da prima del suo viaggio in Francia. Una malattia per la quale doveva sottoporsi a specifiche cure.

Il caldo in tutta Europa

Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, in tutta Europa, sono state registrate temperature molto alte, che hanno spesso superato i picchi storici registrati da più di 100 anni.

In Francia il mese di giugno è stato secondo più caldo di sempre, superato soltanto da quello del 2003, anno diventato famoso per le temperature altissime raggiunte durante il periodo estivo.

In Spagna è stata registrata la temperatura media più alta di sempre, 23,6° C, 0,8° C in più rispetto al record precedente del 2017. In Italia sono stati vietati i lavori all’aperto nelle ore più calde in molte regioni.